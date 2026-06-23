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Paura a Scicli: uomo scivola in una scarpata. Salvato
23 Giu 2026 12:58
Momenti di apprensione nella zona della stazione ferroviaria di Scicli, dove un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni è scivolato in una scarpata sottostante, rimanendo impossibilitato a risalire.
L’intervento è scattato su richiesta dei Carabinieri, che hanno immediatamente allertato il Corpo dei Vigili del Fuoco.
Intervento dei Vigili del Fuoco con tecniche SAF
Sul posto è intervenuto personale specializzato dei Vigili del Fuoco, dotato di attrezzature SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per operazioni in ambienti impervi e difficilmente accessibili.
I soccorritori hanno raggiunto l’uomo nella zona sottostante il rilevato ferroviario, nei pressi del torrente Fiume Lato, procedendo alle delicate operazioni di recupero.
Grazie all’impiego delle tecniche specialistiche, l’uomo è stato riportato in sicurezza in un’area transitabile.
Recupero riuscito e condizioni del ferito
Una volta messo in salvo, il soggetto è stato affidato ai Carabinieri per l’identificazione. Nonostante il forte spavento, l’uomo non ha riportato ferite né particolari condizioni di malessere.
Per questo motivo, dopo le verifiche di rito, è stato lasciato libero.
Operazione coordinata tra Vigili del Fuoco e Carabinieri
L’intervento ha evidenziato ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso in ambienti complessi.
La zona della scarpata, caratterizzata da terreno instabile e difficilmente accessibile, ha richiesto competenze tecniche avanzate e un rapido coordinamento operativo.
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