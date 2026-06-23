Ragusa di nuovo bocciata sul clima: siamo tra le ultime dieci città d’Italia

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Sembra incredibile, ma dopo il Sole 24 Ore, anche il Corriere della Sera boccia il clima di Ragusa. Per anni ci siamo raccontati di vivere in una sorta di paradiso meteorologico. Inverni miti, poche gelate, mare a due passi e quel sole che, anche a gennaio, riesce a regalare giornate da primavera anticipata. Eppure i numeri, ancora una volta, sembrano voler rovinare la narrazione.

L’Indice di Vivibilità Climatica elaborato da ilMeteo.it per il Corriere della Sera, pubblicato oggi sul cartaceo e disponibile sul corriere.it, colloca infatti Ragusa al 99° posto tra i capoluoghi italiani. Tradotto: il territorio ibleo rientra tra le dieci peggiori realtà del Paese per qualità climatica complessiva.

Una posizione che non sorprende più di tanto perché simile ai risultati espressi già nel recente passato, ma che probabilmente farà discutere. Perché nell’immaginario collettivo Ragusa continua a essere sinonimo di clima gradevole. Ma l’indagine non si limita a contare le giornate di sole o le temperature gradevoli. Analizza infatti numerosi parametri, dalle ondate di calore agli eventi estremi, dalle precipitazioni alla percezione delle temperature, fotografando come il cambiamento climatico stia modificando la qualità della vita nelle città italiane.

A rendere ancora più curioso il risultato c’è però un dato. Tra tutte le città che occupano le ultime posizioni della classifica, Ragusa è l’unica a registrare un calo della temperatura media rispetto al 2010. Mentre quasi tutta l’Italia si scalda, il capoluogo ibleo segna una variazione negativa di 0,46 gradi. Un’anomalia che però non è sufficiente a migliorare il giudizio complessivo.

Davanti a Ragusa si trovano decine di città che, almeno sulla carta, non godono della stessa fama climatica. Sul podio della graduatoria figurano Ancona, Bari e Pescara, premiate soprattutto dall’equilibrio garantito dalla vicinanza al mare Adriatico e dalla minore esposizione agli eventi estremi.

Certo, il clima che abbiamo conosciuto per decenni sta cambiando anche qui. Piogge sempre più concentrate in pochi episodi violenti, lunghi periodi siccitosi alternati a nubifragi improvvisi e temperature che, pur mantenendosi più miti rispetto ad altre zone della Sicilia, non bastano più a garantire il benessere climatico di un tempo. Il sole continua a splendere sulle pietre bianche del barocco e sulle spiagge della fascia costiera. Ma, almeno secondo i numeri, non basta più per conquistare una buona posizione in classifica. E forse è proprio questa la notizia che dovrebbe far riflettere più di tutte.

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