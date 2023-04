L’Under 19 del Vittoria Calcio si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino dell’Under 19 del Vittoria nel campionato regionale di categoria. Contro il Misilmeri, la squadra di Mister Ottone ha dimostrato, nonostante la sconfitta, di avere tutte le carte in regola per mettere le basi per il futuro della squadra giovanile e per rafforzare la prima squadra con giovani talenti.



Ieri contro i palermitani di Misilmeri, l’Under 19 del Vittoria ha giocato per circa 40 minuti del primo tempo con una notevole percentuale di possesso palla che ha consentito di mettere in difficoltà i pari grado avversari. Quattro palle-gol nel primo tempo a dimostrazione che il Vittoria era in partita, giocando la semifinale a viso aperto. Al 15’ è stato Brullo a sfiorare la rete. Poi al 20’ c’ha provato Cappello, mentre al 25’ dopo uno schema su calcio di punizione è stato Migliorisi a provarci. Ci s’è messo anche il palo interno colpito da Zocco a rendere sfortunato il primo tempo per i biancorossi. Gol sbagliato, gol subìto. La legge del calcio punisce il Vittoria che chiude la prima frazione sull’1-0 per i palermitani. Nella ripresa un gol a freddo su calcio d’angolo, dopo pochi minuti, ha tagliato le gambe ai ragazzi hanno avuto il merito di non demordere fino a quando il Misilmeri ha chiuso la partita col terzo gol.



Alla fine, però, tutti soddisfatti per il traguardo raggiunto da una squadra assemblata in poco più di sei mesi che ha portato in sede il trofeo per la vittoria del campionato provinciale Under 19 ed un terzo posto in ex aequo col Real Siracusa. Stagione che ha messo in evidenza il grande lavoro svolto dal Team Manager Stefano Frasca con i tecnici Enzo e Marco Ottone. Una stagione molto positiva per i ragazzi che hanno avuto la possibilità di vivere una bella esperienza a livello regionale oltre a mettersi in luce in un panorama calcistico di alto livello. Adesso sarà la società a valutare l’intera stagione agonistica delle giovani promesse con largo margine per un futuro in prima squadra.