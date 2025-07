L’ultimo tassello è Simone Calabrese. Nasce il nuovo Vittoria: ci saranno tanti nuovi giocatori

Nasce il nuovo Vittoria. Una squadra che sarà rifondata ex novo, con alcune conferme di giocatori della passata stagione e molte trattative già avviate per portare in biancorosso dei giocatori per costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato di Eccellenza.

Il Vittoria ha deciso di ripartire con uno staff tecnico nuovo di zecca, con l’allenatore catanese Giovanni campanella, uno dei più esperti della categoria e con il direttore sportivo Giuseppe Restuccia, che vive a Vittoria. Insieme a loro, i dirigenti stanno cercando di formare la squadra della prossima stagione.

Tre giocatori sono stati confermati dalla passata stagione. Si tratta del centrocampista Lorenzo Leggio, vittoriese, uno dei beniamini della tifoseria locale, del trequartista argentino Maximiliano Lucarelli, uno degli elementi più positivi della passata stagione. A loro si aggiungono i due giovanissimi portieri: Cristian malandrino, di Comiso, classe 2007, che è uno dei giovani portieri più promettenti in Sicilia e Simone Calabrese, del 2008, vittoriese, titolare nella formazione Under 17, che sarà aggregato alla prima squadra.

È arrivato a Vittoria anche Salvatore Di Carlo, un portiere di grande esperienza, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e che ha calcato i campi di numerose squadre siciliane di categoria e della serie D. Per lui un gradito ritorno: era già stato a Vittoria 12 anni fa. Con il suo arrivo, e con la presenza di malandrino e Calabrese come juniores, la porta del Vittoria può definirsi quasi blindata. Non sarà invece riconfermato il portiere della passata stagione, Cirnigliaro. Non ci saranno neanche l’attaccante Dos Santos, che a suon di gol ha trascinato la squadra ma che ai trasferirà ad un’altra società, così come Iezzi, Vitiello e Lo Nigro.

Sono giorni di frenetiche trattative per i dirigenti del Vittoria, che stanno incontrando numerosi atleti. Da definire anche la posizione del capitano Peppe Sferrazza, uno degli elementi più positivi della passata stagione, che sta incontrando i dirigenti in vista di una sua possibile riconferma. Altri atleti sono stati contattati e da qui a breve la nuova rosa dovrebbe avere una sua identità. L’obiettivo è costruire fin dall’inizio una squadra solida, con giocatori disposti a sposare la causa del Vittoria e di evitare i numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato la passata stagione sia nell’organico, rivoluzionato quasi integralmente, sia nella guida tecnica, che ha visto succedersi ben tre allenatori, l’ultimo dei quali Nicola terranova aveva firmato per due anni e avrebbe dovuto guidare la squadra anche nel prossimo campionato. Poi due settimane fa si è giunti alla rescissione del contratto. Se n’è andato anche il diesse Tino Longo, che ha rescisso l’accordo solo pochi giorni dopo l’annuncio del suo arrivo. I tanti cambiamenti hanno sicuramente condizionato il campionato e sono stati una delle cause che non ha permesso di centrare il traguardo promozione.

I tifosi attendono di capire che Vittoria sarà e che tipo di campionato attende il nuovo Vittoria. Il budget sarà più contenuto, all’insegna di una programmazione che dovrà permettere la sostenibilità economica anche nei prossimi anni. Un Vittoria con una guida economica attenta e oculata, ma che non rinuncerà a fare vedere in campo la propria forza e le proprie ambizioni.

