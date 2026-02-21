L’ultimo saluto a Salvatore Floridia, il vigile del fuoco modicano scomparso a soli 42 anni

Siracusa – Una divisa schierata, colleghi in silenzio, occhi lucidi e un dolore composto ma profondo. Si sono svolti ieri a Pozzallo i funerali di Salvatore Floridia, il vigile del fuoco prematuramente scomparso all’età di 42 anni. Un ultimo saluto carico di commozione, nel paese in cui viveva e dove, il prossimo 29 giugno, avrebbe dovuto sposare la sua Tiziana. Nato a Modica, Salvatore aveva scelto giovanissimo la strada del servizio e dell’impegno. Era entrato a far parte della famiglia dei Vigili del Fuoco nel 2002, svolgendo il servizio di leva a Roma. Negli anni successivi aveva prestato servizio come vigile del fuoco discontinuo al Comando provinciale di Ragusa fino al 2016, quando era stato assunto come vigile permanente. La sua carriera lo aveva portato prima al Comando di Mantova, dove aveva lavorato per tre anni, e successivamente al Comando provinciale di Siracusa. Qui aveva operato prima nel distaccamento di Augusta e poi in quello di Noto, lasciando ovunque il segno della sua professionalità e della sua umanità. I colleghi lo ricordano come un uomo generoso, sempre disponibile, legato profondamente alla squadra e al senso di appartenenza al Corpo. Nel distaccamento di Noto, dove prestava servizio negli ultimi anni, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, Domenico Maisano, insieme a tutto il personale del Comando, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia, partecipando al dolore dei suoi cari in un momento così drammatico. Alla cerimonia funebre hanno preso parte colleghi in uniforme, amici e familiari, stretti attorno ai genitori e alla promessa sposa, in un abbraccio collettivo che ha testimoniato quanto Salvatore fosse stimato non solo come professionista, ma soprattutto come uomo.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata