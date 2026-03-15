L’ultimo artigiano del restauro e dell’intaglio: Vittoria piange il “geniale” Dino Genovese

È morto a Vittoria Dino Genovese, artigiano e restauratore del legno. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Da tempo aveva lasciato la sua bottega, dove oggi lavora il figlio e viveva nella sua casa del centro storico insieme alla moglie, che è morta un anno fa, e alla figlia.

Era molto noto per le sue capacità nell’arte del restauro, da qualcuno definito “geniale” per la sua straordinaria capacità di ridare nuova vita ai mobili e per le doti di fine intagliatore. Molte famiglie vittoriesi custodiscono mobili d’epoca restaurati da Dino Genovese, in alcuni casi di straordinaria bellezza. La sua fama varcò i confini della città, insieme a quella di altri artigiani del legno (intarsiatori, intagliatori, mobilieri) come Giovanni Russo, Conservo, Di Rosa e Di Modica.

Lo ricorda il professore Arturo Barbante, assessore alla Cultura, che ha realizzato per lui una locandina che lo ritrae negli anni della sua maggiore attività. “Dino Genovese ha fatto parte di una generazione di valenti artigiani che hanno segnato la storia di Vittoria – racconta Barbante – con loro, nel 1984, venne organizzata in occasione della Fiera Emaia la manifestazione “Arte Legno”. Lui e altri valenti artigiani ne furono i protagonisti. La sua presenza, insieme ad altri maestri del legno, è stata molto importante per affermare il valore degli artigiani vittoriesi e di quanti amano il mondo dell’arte e della bellezza”.

Le foto di Tony Barbagallo, realizzate nel 1984, hanno consegnato alla storia quella importante manifestazione e l’arte degli intagliatori e restauratori vittoriesi.

I funerali di Dino Genovese si svolgeranno lunedì 16 marzo, alle 15,45, nella chiesa del Sacro Cuore di Vittoria.

(grafica di Arturo Barbante, foto di Tony Barbagallo)

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