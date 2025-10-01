“Luci sulla Palestina”: il 2 ottobre flash mob nazionale davanti a 180 ospedali per Gaza. C’è anche il Giovanni Paolo II di Ragusa

Si svolgerà anche a Ragusa, giovedì 2 ottobre alle 21, nel piazzale antistante l’ospedale Giovanni Paolo II, l’iniziativa “Luci sulla Palestina” che coinvolge 180 ospedali. Un’iniziativa nata dai sanitari italiani per i sanitari di Gaza, ma aperta a tutta la popolazione, a sostegno di tutti i civili palestinesi uccisi durante il genocidio.

Il 2 ottobre 2025 alle ore 21.00 l’Italia si illuminerà con l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, il grande flash mob promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.

Un appuntamento che segue la Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese del 28 agosto, che aveva visto la partecipazione di oltre 30 mila operatrici e operatori sanitari. Stavolta, l’adesione si annuncia ancora più ampia e diffusa.

Un’ondata di torce e candele davanti agli ospedali italiani

Giovedì sera medici, infermieri e operatori della sanità accenderanno torce, candele e lumini davanti agli ospedali per ricordare simbolicamente la tragedia di Gaza e le oltre 60 mila vittime palestinesi, tra cui 1.677 sanitari uccisi negli ultimi due anni durante i bombardamenti israeliani. I loro nomi verranno letti in una staffetta nazionale regione per regione.

Oltre 180 ospedali coinvolti in tutta Italia

Gli ospedali che hanno aderito sono circa 180, distribuiti da Nord a Sud, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Lombardia, Toscana, Puglia, Sardegna, Lazio ed Emilia Romagna risultano tra le regioni con più adesioni. Numerose anche le associazioni e i sindacati che parteciperanno.

Le richieste dei sanitari

Le reti promotrici chiedono a Governo, Regioni e Comuni di: adottare atti formali contro il genocidio palestinese, boicottare immediatamente TEVA, azienda farmaceutica israeliana accusata di complicità con le politiche di occupazione, interrompere accordi e forniture militari con Israele.

L’iniziativa si lega inoltre alla Global Sumud Flotilla, mobilitazione internazionale via mare a sostegno di Gaza.

