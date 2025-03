Luca Madonia in concerto a Modica: “Sanremo, Battiato e l’inizio con i Denovo: vi racconto tutto al Teatro Garibaldi”. Ecco la nostra intervista

Una serata speciale, un viaggio attraverso quattro decenni di musica, incontri e successi. L’11 aprile il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà Luca Madonia, storico frontman dei Denovo, per un concerto in trio acustico che ripercorrerà la sua lunga carriera. Un’occasione imperdibile per i fan della musica d’autore, che potranno vivere da vicino le emozioni, i racconti e le melodie di un artista che ha segnato un’epoca.

Dai Denovo alla carriera solista: 40 anni di musica

Madonia, insieme ai Denovo, dove c’era anche Mario Venuti, ha scritto una delle pagine più interessanti della new wave italiana degli anni ‘80. “Avevamo questa urgenza di inventare un sound nuovo, di stare insieme, di creare qualcosa di diverso. Noi quattro in cantina, a sperimentare, a provare. Ed è nata la magia” racconta il cantautore. Da quella prima scintilla sono nati brani indimenticabili e un percorso che ha influenzato una generazione di musicisti.

Il gruppo si sciolse, ma dalle sue ceneri è sbocciata una carriera solista ricca di esperienze e collaborazioni. “Come tutte le belle favole, anche quella dei Denovo è finita, ma la musica non si è mai fermata.”

per accedere al concerto CLICCA QUI

L’incontro con Franco Battiato: un’amicizia lunga una vita

Uno dei momenti più significativi della carriera di Madonia è stato l’incontro con Franco Battiato, un maestro, un amico, un punto di riferimento. “Franco era un altro pianeta. Parlo di lui al presente perché la sua musica è eterna. Abbiamo condiviso 33 anni di amicizia, viaggi, discussioni, collaborazioni. È stato un regalo della vita.”

Sanremo 2011 fu la consacrazione di questo legame, con “L’alieno”, un brano portato sul palco insieme proprio a Battiato. “Salire su quel palco con lui è stato un onore incredibile. Sanremo fa paura, lo senti addosso come un esame all’università, ma con Franco accanto ho vissuto ogni momento con leggerezza. Il festival me lo sono davvero goduto”.

Nel concerto di Modica, Madonia omaggerà il Maestro Battiato con alcuni brani del suo repertorio: “Non potevo non includere Battiato in questo viaggio musicale. Sarà un modo per tenerlo ancora vicino.”



per accedere al concerto CLICCA QUI

Un live essenziale, ma potente

Accompagnato da Denis Marino alla chitarra e Ambra Scamarra al basso elettrico, Madonia porterà in scena uno spettacolo intimo e intenso, dove la voce e la narrazione saranno protagoniste. “Saremo in acustico, con un sound potente ma senza orpelli. Solo musica, parole e tanta emozione.”

Dopo una lunga tournée che ha toccato diverse città italiane, Madonia si prepara a un’estate ricca di live: “Mi auguro di poter portare ancora in giro questo spettacolo. È un modo per rivivere la mia storia insieme ai miei fan, che sono parte di questo percorso.”

Un appuntamento da non perdere

L’11 aprile, il Teatro Garibaldi di Modica diventerà il palcoscenico di una serata unica, dove passato e presente si intrecceranno in un racconto musicale che saprà emozionare. Un concerto per chi ha vissuto gli anni d’oro dei Denovo, per chi ha amato Battiato, per chi crede che la musica d’autore abbia ancora molto da raccontare.

per accedere al concerto CLICCA QUI

© Riproduzione riservata