Lube Store assume a Ragusa

ALBUM arredamenti, dei fratelli Leggio Rosario e Giuseppe, da oltre 50 anni presente nel settore dell’arredamento, cerca per il punto vendita di Viale Europa a Ragusa un nuovo addetto/a alle vendite.

Il candidato/a ideale dovrebbe già avere un’esperienza pregressa nel settore dell’arredamento e nell’ambito commerciale, quindi nella progettazione di ambienti cucina, living e zona notte.



La figura ricercata avrà il compito di accogliere i clienti in showroom proponendo loro soluzioni personalizzate, la progettazione degli arredi avverrà tramite l’utilizzo di software per la modellazione 3D. È opportuno avere delle buone doti relazionali e commerciali, capacità di ascolto e motivazione. Viene offerto un contratto di lavoro CCNL commercio.

Se sei interessato/a puoi inviare il tuo curriculum all’indirizzo: album.arredamenti.leggio@gmail.com. Segui le pagine social di Lube Store Ragusa, su Facebook e su Instagram.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it