Lotteria Italia 2025: pioggia di milioni, il primo premio da 5 milioni vola a Ciampino

La Lotteria Italia 2025 conferma il suo ruolo di regina dei giochi a estrazione differita, distribuendo milioni di euro lungo tutta la Penisola e facendo registrare un boom di partecipazione. Il primo premio da 5 milioni di euro, abbinato al biglietto T270462, è stato venduto a Ciampino, nel Lazio, regalando un sogno a cinque zeri a un fortunato giocatore.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro, con il biglietto E334755, resta sempre nel Lazio, mentre il terzo premio da 2 milioni di euro (L430243) è stato venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La fortuna ha poi baciato la Sardegna con il quarto premio da 1,5 milioni di euro, biglietto D019458, venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro. Chiude la cinquina dei premi principali il quinto premio da 1 milione di euro, biglietto Q331024, venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Un’edizione da record anche sul fronte delle vendite: oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, con un incremento superiore al 10% rispetto all’anno precedente, per una raccolta complessiva che supera i 48 milioni di euro. Numeri che confermano la Lotteria Italia come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama nazionale.

Accanto ai premi di prima categoria, sono stati estratti numerosi premi di seconda categoria da 100 mila euro, assegnati in decine di città italiane, da Torino a Napoli, da Milano a Roma, passando per Pescara, Bari, Ancona e molte altre località. Una distribuzione capillare che ha trasformato l’estrazione in una vera e propria mappa della fortuna lungo lo Stivale.

Importante anche il numero dei premi di terza categoria da 50 mila euro, assegnati in tutta Italia, comprese diverse vincite online. A questi si aggiungono i tantissimi premi da 20 mila euro, che hanno coinvolto centinaia di biglietti e città, da nord a sud, testimoniando come la Lotteria Italia continui a premiare un pubblico ampio e trasversale.

L’elenco completo e ufficiale dei biglietti vincenti è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riferimento unico per la verifica delle vincite. Per i fortunati possessori dei biglietti estratti, ora si apre il tempo delle verifiche e delle procedure per la riscossione dei premi.

Ha collaborato Pinella Drago

© Riproduzione riservata