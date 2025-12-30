Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Lotta alla plastica, Modica e Scicli Comuni “Plastic Free”: il cambiamento è possibile
30 Dic 2025 15:57
La Sicilia si conferma nel 2025 una delle regioni più attive d’Italia nella lotta all’inquinamento da plastica, e la provincia di Ragusa emerge come uno dei territori più dinamici e coinvolti nelle attività di Plastic Free Onlus. Un impegno concreto, fatto di volontariato, collaborazione istituzionale e sensibilizzazione ambientale, che si traduce in risultati tangibili.
A livello regionale sono stati 214 gli appuntamenti ambientali organizzati, con 4.475 volontari coinvolti e oltre 65 tonnellate di rifiuti raccolti. Un contributo significativo alla missione nazionale dell’associazione, che vede proprio il Ragusano distinguersi per partecipazione e progettualità.
Nel territorio provinciale sono stati siglati 6 Protocolli d’Intesa Plastic Free, a dimostrazione di una crescente sinergia tra amministrazioni locali e cittadini. Inoltre, Modica e Scicli rientrano tra i 14 Comuni siciliani premiati con il riconoscimento “Plastic Free 2025”, un traguardo che valorizza l’impegno concreto nella riduzione dell’uso della plastica e nella tutela ambientale.
Le attività svolte in Sicilia – e in particolare nel Sud-Est dell’isola – spaziano dai clean up ambientali, alle raccolte di mozziconi di sigaretta, fino alle passeggiate ecologiche e agli eventi di educazione ambientale nelle scuole. Complessivamente, sono stati coinvolti oltre 4.000 cittadini e più di 5.000 studenti, segno di una sensibilità sempre più diffusa tra le nuove generazioni.
Sul fronte istituzionale, anche nella provincia di Ragusa non è mancata l’attenzione alla prevenzione: Modica e Scicli figurano tra i Comuni che hanno adottato ordinanze contro il rilascio di palloncini in aria, una misura simbolica ma efficace per la tutela dell’ambiente e del mare.
A livello nazionale, Plastic Free Onlus ha chiuso il 2025 con oltre 2.000 eventi, più di 53.000 volontari e 575 tonnellate di rifiuti raccolti, ottenendo inoltre l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. L’associazione è oggi protagonista anche sul piano scientifico, con il primo studio italiano sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, realizzato in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele.
