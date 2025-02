Lotta ai falsi fisioterapisti: collaborazione tra l’ordine e i Nas di Catania e Ragusa

Lotta all’abusivismo nella professione fisioterapica. L’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) di Catania, Ragusa e Siracusa e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Catania e Ragusa, proseguono nella collaborazione con l’obiettivo di contrastare in modo sempre più efficace l’abusivismo professionale nel settore della fisioterapia.

Un fenomeno in crescita

“L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per la presenza di soggetti privi di titoli abilitanti che esercitano abusivamente la professione di fisioterapista, mettendo a rischio la salute dei pazienti e minando la credibilità della categoria”, ha spiegato il dott. Orazio Meli, presidente dell’OFI di Catania, Ragusa e Siracusa. Il fenomeno è in allarmante aumento e si manifesta sia nell’esercizio libero professionale sia all’interno di strutture sanitarie non autorizzate.

Controlli intensificati

Grazie alla collaborazione tra OFI e NAS, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa verranno intensificati i controlli per individuare eventuali irregolarità. I NAS potranno contare sulle segnalazioni dell’Ordine per effettuare verifiche su strutture e professionisti, assicurando che le prestazioni fisioterapiche siano fornite esclusivamente da operatori abilitati e iscritti all’Ordine.

L’OFI si impegna inoltre a fornire supporto tecnico e informativo ai Carabinieri, garantendo così una maggiore tutela sia per i pazienti che per i professionisti in regola.

Come riconoscere un fisioterapista qualificato

L’OFI invita tutti i cittadini a verificare l’iscrizione all’Ordine prima di affidarsi a un fisioterapista. È possibile consultare l’elenco ufficiale dei fisioterapisti abilitati direttamente sul sito della Federazione Nazionale (FNOFI) al seguente link: https://albo.alboweb-fnofi.net/registry/search

Chiunque sospetti situazioni di esercizio abusivo può effettuare una segnalazione – anche anonima – tramite i canali ufficiali dell’OFI o direttamente ai NAS, contribuendo così alla sicurezza della collettività.

