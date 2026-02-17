L’ostruzionismo che non paga. Alla fine Ispica salvi i finanziamenti per 7 milioni con l’intervento del commissario ad acta

Come tagliare la testa al toro e fare intendere che sopra le beghe politiche nei comuni c’è sempre un super partes che viene a salvare quanto si cerca di affondare. L’arrivo, l’esame ed il voto del Commissario ad acta nominato dalla Regione sono serviti a salvare il finanziamento a più zeri a beneficio di un territorio che aspettava da tempo la realizzazione di alcune opere pubbliche. Intervento regionale chiesto a viva voce a Palermo dal sindaco Innocenzo Leontini a dalla sua amministrazione. Nel tempo l’Amministrazione comunale ispicese aveva presentato progetti ed ottenuto finanziamenti per diversi interventi. I complessivi 7.226.000 euro riguardno nel dettaglio lavori al Ponte Cozzo Muni (2.200.000), all’Asilo nido S. Antonio (450.000), alla strada Bufali (400.000), per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi (250.000), per l’Asilo nido di via dell’Architettura ( 750.000) e per la costruzione di alloggi a canone agevolato (3.100.000). Tutte opere inserite nel piano triennale .

Mesi e mesi di attese, di mancate convocazioni, di arrivi in aula rimasti insoluti.

“Gli Assessorati regionali competenti hanno più volte sollecitato l’approvazione in Consiglio comunale del Piano triennale delle opere pubbliche, indicandola come propedeutica ed indispensabile al fine del mantenimento dei finanziamenti, destinati ad essere revocati in assenza del piano citato – spiega il sindaco Innocenzo Leontini – in Consiglio Comunale l’argomento è stato posto all’ordine del giorno per ben sei volte negli ultimi due mesi del 2025 e per cinque volte nei primi due mesi del 2026 senza mai essere esitato. Per quattro mesi i consiglieri di opposizione, numericamente prevalenti, hanno impedito che il punto riguardante il Piano, dotato di tutti i visti di regolarità tecnica e finanziaria da parte del Segretario generale, dei Capi settore e dei Revisori dei conti, venisse approvato, facendo venir meno il numero legale in aula, oppure adducendo motivazioni infondate e strumentali. Lo scorso 8 gennaio ho chiesto all’Ufficio ispettivo dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali l’intervento di un Commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva ad approvare il punto. Oggi la risoluzione del problema”.

Dalla Regione l’incarico al dottor. Angelo Saieva.

“E’ stato il dott. Saieva ad approvare il Piano Triennale 2025-2027 – interviene così l’Amministrazione Leontini a commento dell’esito positivo della vicenda – è stata sconfitta così la pervicace intenzione dell’opposizione di far perdere i soldi alla città, solo per ostruzionismo politico di alcuni e influenzata solidarietà di altri, e per contrapposizione al Sindaco ed all’Amministrazione comunale. Sono state sottratte al rischio di revoca le somme utili alla realizzazione di opere importantissime e strategiche per lo sviluppo della città”.

© Riproduzione riservata