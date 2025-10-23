Una nuova segnalazione arriva dal Comitato Civico Articolo 32, presieduto da Rosario Gugliotta, che denuncia un presunto abuso ai danni di un paziente oncologico da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Il caso riguarda un paziente affetto da patologia tumorale, titolare di esenzione 048, al quale sarebbe stata negata la possibilità di prenotare, in tempi […]
Lorella Cuccarini sei unica! E ti vorremo eterna
Un’icona della televisione italiana, una donna che ha saputo attraversare le epoche del piccolo schermo con grazia, talento e professionalità. Lorella Cuccarini è stata la protagonista assoluta della nuova puntata di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, che questa settimana ha dedicato un intenso e coinvolgente ritratto alla “più amata dagli italiani”.
Durante la puntata, un lungo viaggio tra musica, danza e ricordi ha ripercorso la carriera di Lorella, dalle prime apparizioni negli anni Ottanta fino ai più recenti successi televisivi e teatrali. Accanto a lei, tanti ospiti che in modi diversi hanno condiviso pezzi importanti della sua vita personale e professionale: Amadeus, i Pooh, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Nina Zilli, Marco Columbro – storico compagno di conduzione di programmi indimenticabili – e la giovane Sarah Toscano, simbolo di quella nuova generazione di talenti che Lorella ha sempre saputo incoraggiare e valorizzare.
Insieme, hanno dato vita a una serata piena di emozione, tra musica dal vivo, filmati d’epoca, racconti inediti e momenti di pura televisione, quella che unisce leggerezza e profondità, professionalità e sentimento.
Lorella Cuccarini è l’esempio vivente di come talento, impegno e passione possano convivere in perfetto equilibrio. Ballerina di straordinaria energia e precisione, cantante dalla voce limpida e riconoscibile, conduttrice elegante e sempre sorridente, attrice teatrale capace di emozionare e di riempire la scena con la sua sola presenza: in oltre quarant’anni di carriera, Lorella ha saputo reinventarsi continuamente, senza mai perdere la sua autenticità.
Da Fantastico con Pippo Baudo a Paperissima, dai grandi varietà Rai e Mediaset ai musical di enorme successo come Grease, Rapunzel e La regina di ghiaccio, fino ai più recenti ruoli nel mondo della fiction e ai programmi di intrattenimento come Amici, dove si è mostrata ancora una volta capace di connettersi con le nuove generazioni: ogni tappa della sua carriera è stata una lezione di dedizione e professionalità.
Nel corso della serata, Silvia Toffanin ha condotto con sensibilità un dialogo intimo e affettuoso, restituendo un ritratto sincero di una donna che, oltre a essere un’artista completa, è anche madre, moglie e punto di riferimento per molte giovani donne che sognano di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.
Lorella Cuccarini ha influenzato profondamente la televisione italiana: ha portato nel varietà una nuova idea di showwoman, capace di ballare, cantare, condurre e recitare con la stessa naturalezza, anticipando un modo di fare spettacolo che oggi è diventato modello. Ha dimostrato che la popolarità può convivere con la serietà, che la leggerezza può essere una forma d’arte, e che il talento, quando è autentico, non teme il passare del tempo.
Oggi come allora, Lorella Cuccarini resta un simbolo di eleganza e di energia positiva, di quella televisione che sa emozionare e che lascia un segno.
E guardandola, tra i sorrisi e le lacrime di riconoscenza che hanno accompagnato questa puntata speciale di This Is Me, non si può che pensare: Lorella, sei unica. E ti vorremmo eterna.
