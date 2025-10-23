Lorella Cuccarini sei unica! E ti vorremo eterna

Un’icona della televisione italiana, una donna che ha saputo attraversare le epoche del piccolo schermo con grazia, talento e professionalità. Lorella Cuccarini è stata la protagonista assoluta della nuova puntata di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, che questa settimana ha dedicato un intenso e coinvolgente ritratto alla “più amata dagli italiani”.

Durante la puntata, un lungo viaggio tra musica, danza e ricordi ha ripercorso la carriera di Lorella, dalle prime apparizioni negli anni Ottanta fino ai più recenti successi televisivi e teatrali. Accanto a lei, tanti ospiti che in modi diversi hanno condiviso pezzi importanti della sua vita personale e professionale: Amadeus, i Pooh, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Nina Zilli, Marco Columbro – storico compagno di conduzione di programmi indimenticabili – e la giovane Sarah Toscano, simbolo di quella nuova generazione di talenti che Lorella ha sempre saputo incoraggiare e valorizzare.

Insieme, hanno dato vita a una serata piena di emozione, tra musica dal vivo, filmati d’epoca, racconti inediti e momenti di pura televisione, quella che unisce leggerezza e profondità, professionalità e sentimento.

Lorella Cuccarini è l’esempio vivente di come talento, impegno e passione possano convivere in perfetto equilibrio. Ballerina di straordinaria energia e precisione, cantante dalla voce limpida e riconoscibile, conduttrice elegante e sempre sorridente, attrice teatrale capace di emozionare e di riempire la scena con la sua sola presenza: in oltre quarant’anni di carriera, Lorella ha saputo reinventarsi continuamente, senza mai perdere la sua autenticità.

Da Fantastico con Pippo Baudo a Paperissima, dai grandi varietà Rai e Mediaset ai musical di enorme successo come Grease, Rapunzel e La regina di ghiaccio, fino ai più recenti ruoli nel mondo della fiction e ai programmi di intrattenimento come Amici, dove si è mostrata ancora una volta capace di connettersi con le nuove generazioni: ogni tappa della sua carriera è stata una lezione di dedizione e professionalità.

Nel corso della serata, Silvia Toffanin ha condotto con sensibilità un dialogo intimo e affettuoso, restituendo un ritratto sincero di una donna che, oltre a essere un’artista completa, è anche madre, moglie e punto di riferimento per molte giovani donne che sognano di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Lorella Cuccarini ha influenzato profondamente la televisione italiana: ha portato nel varietà una nuova idea di showwoman, capace di ballare, cantare, condurre e recitare con la stessa naturalezza, anticipando un modo di fare spettacolo che oggi è diventato modello. Ha dimostrato che la popolarità può convivere con la serietà, che la leggerezza può essere una forma d’arte, e che il talento, quando è autentico, non teme il passare del tempo.

Oggi come allora, Lorella Cuccarini resta un simbolo di eleganza e di energia positiva, di quella televisione che sa emozionare e che lascia un segno.

E guardandola, tra i sorrisi e le lacrime di riconoscenza che hanno accompagnato questa puntata speciale di This Is Me, non si può che pensare: Lorella, sei unica. E ti vorremmo eterna.

