L’on. Di Pasquale si candida al consiglio Comunale? Al momento molto più no che si

Ogni giorno che passa ci avvicina alla scelte determinanti per le prossime elezioni amministrative. Sono ore importanti per le scelte strategiche all’interno delle coalizioni con l’obiettivo di raggiungfere la miglire sintesi possibile per convincere l’elettorato sulla bontà del progetto di governo della città

Ed ovviamente con l’avvicinarsi della scadenza elettorale iniziano a registrarsi i primi rumors. Uno di questi è certamente la (non molta) probabile candidatura dell’onorevole Nello Di Pasquale al consiglio comunale. Il parlamentare pare stia caldeggiando questa ipotesi.

D’altronde, per lui che proprio da palazzo dell’Aquila ha mosso i suoi importanti passi politici, sarebbe un ritorno alla politica di contatto, di prossimità ed in stretta relazione con i suoi concittadini. Insomma una sorta di suo ritorno alla politica vicino alla gente. Tuttavia non può disconoscere gli importanti impegni parlamentari che potrebbero gioco forza tenerlo lontano dalla città o meglio, non vicino come in realtà il suo ruolo di consigliere imporrebbe. Nulla di deciso al momento. Sabato l’on. Di pasquale sceglierà la riserva e ufficializzerà la sua decisione che al momento, da fonti vicine all’esponente politico, sembra propendere più per il no.