L'Olio Dop Monti Iblei conquista la silver medal al Sol D'Oro di Verona - Ragusa Oggi

L’Olio Dop Monti Iblei conquista la silver medal al Sol D’Oro di Verona

Condividi su:

Sempre una marcia in più per l’olio Dop Monti iblei. Nel concorso più atteso dell’anno, il Sol D’oro, a Verona, conquista la “Silver medal” nella categoria oli extravergine di oliva fruttati leggeri con l’azienda agricola Fisicaro Sebastiana. Si tratta, tra l’altro, dell’unica azienda siciliana a salire sul gradino più alto del podio e a rappresentare al meglio l’eccellenza dell’olio isolano. Un successo straordinario, frutto di un lavoro certosino ripagato dalla qualità del prodotto.

Un tributo meritato all’arte del saper fare, alla professionalità, alla passione che contraddistinguono da sempre le aziende della Dop Monti iblei e che rappresentano in modo esemplare l’identità territoriale.

Menzioni speciali, poi, nelle singole categorie. La cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti Sol d’oro, d’argento e di bronzo, si svolgerà domenica 17 ottobre 2021 in occasione di Sol&Agrifood Special edition. L’edizione di quest’anno, caratterizzata da mille problematiche legate all’emergenza sanitaria (Covid-19), si tinge dei colori del Tricolore.

Sedici delle diciotto medaglie previste nelle sei categorie in gara (fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso, biologico, monovarietale, absolute beginners) sono andate a oli della Penisola. Un successo equamente distribuito tra le principali regioni produttrici: quattro alla Toscana, tre al Lazio, due alla Sardegna, alla Campania e all’Umbria, una alla Puglia, alla Sicilia e alla Calabria. Ma ecco i premiati per quanto riguarda l’olio Dop Monti iblei.

Nella categoria oli extravergine di oliva fruttati leggeri Silver medal: Evo – Azienda Agricola Fisicaro Sebastiana, Italy (Sicily). Nella categoria oli extravergine di oliva fruttati intensi menzioni speciali per: Frantoi Covato Srl A’ Turri Dop – Monti Iblei – Sottozona Frigintini, Sicilia; Az. Agricola Rollo Letizia Sicilia. Nella categoria oli extravergine di oliva monovarietali menzioni speciali per: Az. Agricola Fisicaro Sebastiana Tonda Iblea, Sicilia. Nella categoria oli extravergine di oliva biologici menzioni speciali per: Tenuta Chiaramonte Soc. Agr. Il primizio, Sicilia; azienda agricola Fisicaro Sebastiana-Frantoio Galioto Bio, Sicilia; Agrestis soc. coop. agricola Bio, Sicilia.