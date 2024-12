Lo Studio DARCH2 di Scicli nel libro Architetti italiani. Oggi a Roma un riconoscimento assieme ad altre realtà italiane

E’ dello Studio DARCH2 il progetto di ristrutturazione del ristorante “La Grotta” di Scicli sito in via Dolomiti al quartiere Santa Maria La Nova, progetto che è stato selezionato per essere inserito nella pubblicazione dal titolo “Architetti Italiani”. Nella sede del Campidoglio a Roma oggi la cerimonia di presentazione del libro dedicato all’eccellenza dell’architettura italiana. A rappresentare lo studio di professionisti sciclitani sono stati gli architetti Viviana Pitrolo e Danilo Demaio.

“Siamo orgogliosi che uno dei nostri progetti, il ristorante La Grotta di Scicli, è stato selezionato per far parte di questa prestigiosa pubblicazione dedicata all’eccellenza architettonica italiana – commentano Viviana Pitrolo e Danilo Demaio – durante l’evento, ci è stato conferito un riconoscimento che celebra il lavoro di studi di architettura provenienti da tutta Italia.

Siamo altrettanto felici di condividere questo momento con Area System di Ragusa, l’azienda che ha contribuito con maestria alla realizzazione degli arredi del ristorante. Un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma la continua crescita del nostro studio. Grazie a tutti coloro che credono e collaborano con noi per rendere unici i nostri progetti in particolare i nostri preziosi colleghi di studio, l’ingegnere Marta Fede e gli architetti Oriana Assenza ed Alberto Vaccaro. Lo studio DARCH2 opera a Scicli ed in tutta Italia dal 2015 anche se la collaborazione fra i due professionisti Viviana Pitrolo e Danilo Demaio, entrambi sciclitani, risale al 2011.



