Lo strano caso della signora Haffner che rifiuta la cittadinanza onoraria di Comiso

Egea Haffner ha rifiutato l’invito a ricevere la cittadinanza onoraria di Comiso. La notizia è stata diffusa ieri dal Comune della città che ha messo a conoscenza del fatto che Liliana Segre ha accettato l’invito ad essere cittadina onoraria di Comiso, nonostante avesse deciso di declinare l’invito a partecipare alla cerimonia pubblica, mentre Egea Haffner ha rifiutato di ricevere la cittadinanza.



Abbiamo chiesto al Comune di Comiso se il rifiuto a ricevere la cittadinanza onoraria da parte della signora Haffner fosse motivato in qualche modo. Ci è stato detto che ha semplicemente declinato l’invito.

Noi naturalmente non sappiamo quali siano i motivi di questo rifiuto, che potrebbero essere anche seri. Non sappiamo se dietro ci siano ragioni di natura politica, sociale o di altro. Non ci sembra però elegante soprattutto per una comunità come quella di Comiso, da sempre così inclusiva e garbata, non sapere il perché. E’ nostra opinione, infatti, che la comunità avrebbe il diritto di conoscere le ragioni di questo rifiuto.



CHI E’ EGEA HAFFNER?

Ma chi è Egea Haffner? La signora Haffner è diventata il simbolo dell’esodo giuliano-dalmata grazie ad una foto divenuta iconica denominata “bambina con valigia”. A 4 anni e mezzo rimase senza padre, scomparso nelle foibe.

Nella fotografia la piccola Egea tiene in mano un ombrellino ed una valigia su cui compare un cartello che recita “ESULE GIULIANA 30.001. La foto è stata scattata dallo zio che infatti voleva dire che tutti i 30.000 italiani che vivevano a Pola avrebbero lasciato la Città.

La fotografia emerge dal cassetto dei ricordi nel 1997, quando viene scelta per il manifesto ufficiale della mostra “Istria – i volti dell’esodo 1945 – 1956”.



Da quel momento in poi Egea rappresenta tutti gli esuli sparsi per il mondo che hanno pagato un prezzo altissimo senza aver commesso nessuna colpa, se non quella di essere nata in una terra di confine, in un periodo sbagliato. Pola, infatti, era una città che una volta era italiana e che oggi appartiene alla Croazia.

Egea Haffner è quindi una esule, una delle tante persone che dovettero scegliere, si fa per dire, se restare a vivere in un territorio non più italiano o andar via. Solo che andare via significava perdere davvero tutto: casa, lavoro, amici…praticamente tutto.