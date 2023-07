Lo stilista ibleo Fabrizio Minardo vince il premio Moda 2023



Fabrizio Minardo, bravissimo style designer originario di Ragusa, ha ottenuto un nuovo successo nel campo della moda vincendo il prestigioso Premio Moda 2023 “Città dei Sassi” a Matera. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Officina della Cultura di Matera, ha visto la partecipazione di numerosi stilisti e creativi provenienti da tutto il mondo, ma è stata la collezione “Clio” di Minardo ad affascinare la giuria e il pubblico.

La collezione “Clio” prende ispirazione dalle 9 Muse e incarna una femminilità che riesce a catturare l’attenzione e a incantare chiunque la osservi. Attraverso questa linea, Minardo ha dimostrato il suo talento e la sua capacità di creare capi di alta moda che comunicano un messaggio di solidarietà, speranza e uguaglianza. In un’epoca in cui la violenza continua a essere una triste realtà, il designer ha scelto di utilizzare la moda come potente strumento per promuovere la cultura della pace e sostenere le donne coraggiose che lottano contro la violenza in tutto il mondo.

Il Premio Moda “Città dei Sassi” non si limita a celebrare la moda e la creatività, ma ha anche un forte impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione nel settore. Gli organizzatori incoraggiano una rappresentazione autentica di tutte le donne, sostenendo l’empowerment femminile e creando uno spazio in cui ogni voce possa essere ascoltata e apprezzata, indipendentemente dalla propria etnia, origine, orientamento sessuale o abilità.

La giuria internazionale, composta da giornalisti, stilisti, esperti del settore e rappresentanti di istituzioni, ha riconosciuto lo stile di Minardo, assegnandogli il premio più ambito. La vittoria è stata un riconoscimento dell’impegno e della dedizione del designer nel promuovere la moda come strumento di espressione e veicolo di messaggi importanti.

Al premio hanno partecipato anche altri creativi provenienti da diverse parti del mondo, ognuno dei quali ha presentato collezioni uniche e ispirate. La serata è stata animata da uno spettacolo articolato con tempi televisivi, dedicato alla nuova generazione di creatori della moda.

Il Premio Moda “Città dei Sassi” rappresenta un’opportunità preziosa per gli stilisti di farsi conoscere su scala nazionale ed internazionale, grazie alla presenza di importanti esponenti del settore della moda e dei media. Questa rassegna-evento vetrina offre un’occasione per scoprire e sostenere i talenti emergenti e promuovere l’Alta Moda Italiana.

L’evento ha anche dedicato un momento speciale alla presentazione dell'”Abito della Pace”, un progetto dell’associazione AIDE. Questo abito simbolico è stato realizzato da 21 donne, riunite attorno al focolare virtuale, che hanno riscoperto antiche manualità per creare un simbolo di tenacia e armonia di forme, rappresentando il desiderio di pace nel mondo.