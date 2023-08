Lo sciclitano Angelo Carbone alle Universiadi con la Nazionale universitaria italiana di pallanuoto

Professionista sciclitano che vive e lavora a Roma, Angelo Carbone oggi è alla terza convocazione alle Universiadi come fisioterapista che accompagna la squadra di pallanuoto a Chengdu, città situata nel sud-ovest della Cina, dove è in svolgimento la XXXI° edizione dei Giochi mondiali universitari estivi. Le Universiadi dalle diverse discipline che corrispondono ai giochi olimpici del mondo universitario.

Angelo Carbone fa parte della delegazione della nazionale universitaria italiana di pallanuoto maschile della FISU World University Games Chengdu 2023.

Forte della sua pluriennale esperienza di fisioterapista nel mondo dello sport, per questa edizione è tornato a vestire i colori della bandiera italiana. Vasto il suo impegno, forte la sua preparazione: ha già seguito le Nazionali universitarie di pallanuoto in occasione delle Universiadi del 2017 svoltesi a Taipei (Taiwan) e di quelle tenutesi a Napoli nel 2019. Nella qualità di fisioterapista federale FIN (la Federazione Nazionale Nuoto), ha seguito anche la Nazionale under 20 maschile di pallanuoto per i mondiali in Kuwait nel dicembre 2019.