Lo Scicli C. R. si arrende alla Vigor Gela nella prima gara del Campionato di Promozione girone D

Una sconfitta che brucia, maturata nel secondo tempo per qualche errore della difesa e per qualche palla di troppo persa a centrocampo. Un risultato bugiardo, quello di oggi nella prima giornata di andata del campionato di Promozione girone D; bugiardo se si dovesse leggere solo la prima frazione di gioco al “Vincenzo Presti” di Gela con i ragazzi di mister Peppe Rosa che hanno giocato in maniera pimpante. Uno smalto, però, che hanno perso nel secondo tempo con una prestazione opaca, a tratti deludente.

Certo giocare la prima partita di calendario con una squadra attrezzata e decisa a vincere il campionato di Promozione non è stato, certamente, di grande aiuto.

I cremisi nel primo tempo hanno sbagliato tre reti ed hanno perso diverse palle a centrocampo: tutto sembrava portare ad un risultato più equilibrato quando nel secondo tempo la musica è cambiata. Certo giocare contro elementi di categoria e di esperienza è stato un handicap per gli sciclitani scesi in campo con una formazione giovane . L’assenza, per infortunio, di Saverio Dongola difensore centrale di forte esperienza nella squadra del Direttore sportivo Saro Scollo ha giocato un ruolo importante nel risultato finale essendo, lui, un uomo che riesce ad amalgamare il gruppo ed a motivarlo. Alla fine quel 4-1 in favore della Vigor Gela (la quarta rete per i padroni di casa è stato un autogol degli ospiti) pesa. La prossima settimana si dovrà lavorare parecchio sull’amalgama e sulla concentrazione. I cremisi riceveranno in casa, al “Ciccio Scapellato” l’Atletico Megara che oggi ha vinto per 4-0 la gara con il Città di Canicattini. Con la prima in classifica lo Scicli C. R. dovrà sfoderare quella grinta che non ha mostrato, in particolare nel primo tempo, nella sfida di esordio al Campionato di Promozione con la Vigor Gela.

