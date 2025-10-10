Lite domestica: lei picchia il fidanzato e finisce in manette

Momenti di tensione a Cassibile, frazione di Siracusa, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti per sedare una lite domestica e si sono trovati a fronteggiare una situazione violenta.

Secondo quanto ricostruito, una donna di 32 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, durante una lite con il convivente ha aggredito il fidanzato provocandogli numerose escoriazioni al collo. All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha continuato ad assumere un comportamento aggressivo, scagliandosi anche contro gli agenti.

L’uomo ha ricevuto assistenza dal personale medico del 118, mentre la 32enne è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale. La posizione della donna è al vaglio dell’autorità giudiziaria. foto generata da ai.

