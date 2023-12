L’ispicese Oscar Distefano insignito del premio Giovani di Valore a Verona

Oscar Distefano, un giovane di 31 anni originario di Ispica, è stato recentemente insignito del Premio Giovani di Valore, un riconoscimento prestigioso conferito dalla Fondazione Cattolica all’interno del Progetto Escogito. Questo progetto mira a promuovere l’esperienza di giovani intraprendenti che hanno creduto fermamente nei loro sogni.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 1° dicembre presso l’Auditorium della Gran Guardia a Verona, di fronte a una platea composta da 600 studenti provenienti dai licei di Verona e della provincia.

CHE COS’E’ IL PREMIO GIOVANI DI VALORE

Il Premio Giovani di Valore è dedicato a giovani tra i 18 ei 35 anni che si sono distinti per le loro azioni significative e positive nella società. Si rivolge a coloro che hanno contribuito al benessere delle persone, delle comunità e dell’ambiente, innovato nei sistemi, avviato attività imprenditoriali a forte impatto sociale e creato forti legami all’interno delle comunità locali.

Oscar Distefano attualmente ricopre il ruolo di responsabile della Corporate Social Responsibility in una delle principali aziende del Paese. Inoltre, collabora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricopre la posizione di Segretario Generale presso la Fondazione per la Natalità. È coinvolto in “Immìschiati”, un corso di formazione che mira a rinvigorire il coinvolgimento politico dei giovani, spingendoli a superare la rassegnazione e la sensazione di impotenza nei confronti del cambiamento. Questo programma coinvolge ben 7000 persone in tutta Italia.

Insieme a Oscar Distefano, sono stati premiati Valentina e Federica Sorce, fondatrici di Openhouse, Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta, e Giacomo Alberini, fondatore di Treebu. Questi giovani hanno ricevuto riconoscimenti per il loro contributo significativo in settori diversi, come l’innovazione sociale, la sostenibilità ambientale e l’attivismo comunitario.