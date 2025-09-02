Lipari, cinema sotto accusa: controlli sul mare dopo le riprese di The Odyssey

Un intervento urgente per tutelare il prezioso ecosistema marino delle Eolie. L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha disposto con una lettera ad Arpa Sicilia un’immediata verifica a Pietra del Bagno, nel mare di Lipari, per accertare possibili danni all’habitat naturale e alle specie marine.

La decisione arriva dopo i verbali della Capitaneria di Porto, che ha contestato la mancata rimozione di alcuni materiali di scena utilizzati dalla società Wildside durante le riprese del film internazionale The Odyssey, diretto da Christopher Nolan.

Le parole dell’assessore Savarino

«Insieme all’autorizzazione – ha dichiarato l’assessore – avevamo dato regole precise per tutelare l’area dal punto di vista ambientale. I ritrovamenti degli ultimi giorni rappresentano un motivo di forte preoccupazione. Con Arpa interverremo subito per accertare l’impatto dei materiali sull’habitat e sulle specie marine».

Savarino ha sottolineato l’importanza di accogliere grandi produzioni cinematografiche ma con il pieno rispetto delle bellezze naturali siciliane: «Nessuno pensi di poter abusare della nostra generosità mancando di rispetto ai nostri tesori ambientali».

Sopralluogo e monitoraggio dei fondali

L’assessore ha chiesto ad Arpa Sicilia di effettuare con massima urgenza un sopralluogo con attività di monitoraggio dei fondali di Pietra del Bagno e una valutazione tecnica per verificare eventuali danni all’ecosistema marino.

L’area, di altissimo valore naturalistico, è parte integrante del patrimonio ambientale delle Isole Eolie, riconosciute come patrimonio UNESCO. I risultati dei controlli saranno determinanti per stabilire eventuali responsabilità e interventi di ripristino.

© Riproduzione riservata