Libri gratuiti per tutti: a Ragusa nasce la “bibliocasetta”

Una nuova iniziativa dedicata alla cultura e alla condivisione è arrivata a Ragusa. È stata installata a Villa Aylan, in via Archimede, la prima “bibliocasetta” della città, interamente costruita e gestita dai volontari di Nuova Acropoli Ragusa.

Si tratta di una piccola libreria gratuita che mette a disposizione di tutti libri di vario genere, trasformando un angolo verde in un punto di incontro per gli amanti della lettura. La formula è semplice e si basa sul “book sharing”, ormai diffuso a livello internazionale: chiunque può prendere un libro, lasciarne un altro, leggerlo sul posto o semplicemente donare volumi per arricchire la raccolta.

Grazie al contributo dei cittadini, la bibliocasetta è già diventata un simbolo di condivisione e amore per la cultura. Oltre a favorire la circolazione di testi ancora in buono stato, offre a tutti l’opportunità di scoprire nuove letture, valorizzando al contempo l’idea del riuso e della sostenibilità.

