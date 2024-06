L’ex DG dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò direttore generale all’ospedale San Camillo di Roma

L’ex DG dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, dallo “Spallanzani” l’Istituto nazionale di malattie infettive con sede a Roma và a dirigere l’Azienda ospedaliera San Camillo, uno dei più prestigiosi ospedali d’Italia con i suoi oltre mille posti letto. Aliquò, che ha lasciato la terra iblea nel 2022 dopo aver vinto la selezione come direttore generale dell’Asp di Frosinone, dalla terra di ciociaria, dopo due anni, era stato chiamato a dirigere lo “Spallanzani”. Ed ora l’incarico di DG all’ospedale San Camillo.

Per il manager palermitano è un crescendo di esperienze lavorative.

Di poche parole ma fortemente operativo all’Asp di Ragusa è arrivato una prima volta nel 2012. A lui si devono iniziative forti ma fondamentali per la sanità iblea. Dopo due anni lascia Ragusa e và alla direzione della Seus, la società di gestione del 118 ed un anno dopo è chiamato a svolgere il ruolo di commissario all’Irccs Bonino Pulejo di Messina. Nei tre anni di permanenza nella città dello Stretto riesce a creare delle unità “satellite” in diverse province dell’isola. Una in provincia di Ragusa creando all’ospedale Busacca di Scicli un centro di riabilitazione collegato all’Irccs messinese. Il ritorno a Ragusa arriva nel 2018 e qui rimane per quattro anni fino al 2022 quando oltrepassa lo Stretto ed approda nel Lazio. Ma a questa provincia del sud-est siciliano rimane legato da un “amore” per una terra in cui si sente a casa sua e che porta tutt’ora nel cuore anche nel Lazio.

