L’Etna e la Cupola di San Giovanni: la meraviglia siciliana in uno scatto tra cielo e pietra

Uno scatto potente, carico di identità e bellezza, che unisce due anime della Sicilia: quella monumentale e barocca di Ragusa e quella maestosa e naturale dell’Etna. La fotografia di Gianni Tumino – che immortala l’iconica cupola della Cattedrale di San Giovanni Battista con, sullo sfondo, l’Etna – è molto più di un’immagine: è un frammento di geografia dell’anima isolana.

Da Ragusa, nei giorni limpidi in cui l’aria si fa cristallina, la vista si spinge fino a sfiorare il gigante buono, il vulcano che domina la Sicilia orientale e scandisce i ritmi della natura e della vita umana. È in questi momenti che la bellezza si compone in un equilibrio perfetto tra l’opera dell’uomo e la potenza del paesaggio.

La cupola, simbolo di una fede incastonata nella pietra iblea, e l’Etna, con la sua imponenza, dialogano in silenzio in questo scatto. Un contrasto armonico tra la verticalità barocca e la vastità della montagna. L’una custodisce la storia degli uomini, l’altra ne osserva i secoli dall’alto, immobile e viva insieme.

Un’immagine così – semplice, eppure densa di significato – diventa testimonianza di una terra unica, in cui il sacro, il naturale e l’estetico convivono con rara grazia. E ci ricorda quanto la Sicilia non sia solo un luogo geografico, ma uno stato dell’anima.

DATI TECNICI

30/04/2025 ora locale 05:27

Fotocamera mirrorless CANON R5

Obiettivo CANON RF zoom 100-500 mm. @ + tele extender CANON RF 2X = focale equivalente 600mm. @f/14

Posa di 1 secondo a ISO 6.400

Software: Photoshop

© Riproduzione riservata