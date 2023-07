Le strane luci sopra Ragusa e i ragusani. Per alcuni sembravano ufo

Nelle ultime ore un evento ha catturato l'attenzione dei residenti della città di Ragusa e non solo: il passaggio di alcuni satelliti di Elon Musk sopra la città.

Molti residenti sono rimasti sorpresi dal fenomeno e si sono chiesti cosa fossero quei punti luminosi che attraversavano il cielo notturno. Alcuni hanno chiesto informazioni sui social media, suscitando una certa curiosità e vari commenti.

In realtà, si trattava dei satelliti Starlink di SpaceX, l'azienda di Elon Musk che sta lavorando per fornire internet ad alta velocità in tutto il mondo. Questi satelliti sono costituiti da una costellazione in orbita intorno alla Terra, che interagisce con le antenne di terra per fornire connessioni internet ad alta velocità e a bassa latenza.

Il passaggio dei satelliti Starlink sopra Ragusa è solo uno dei molti eventi che si stanno verificando in tutto il mondo, poiché SpaceX continua a lanciare nuovi satelliti per espandere la sua rete in tutto il globo. Tuttavia, per molti residenti di Ragusa, questa è stata la prima volta che hanno visto i satelliti di Elon Musk, e la loro curiosità è stata alimentata dai commenti sui social media.

Questa è solo l'ultima dimostrazione di come la tecnologia stia cambiando il nostro mondo e come l'innovazione stia portando nuove opportunità e sfide. Mentre la connessione internet ad alta velocità può essere un grande vantaggio per molte persone, ci sono anche preoccupazioni sulla possibile interferenza con l'astronomia e l'osservazione del cielo notturno.

In ogni caso, il passaggio dei satelliti Starlink sopra Ragusa è stato un evento sorprendente per molti residenti della città, che hanno avuto l'opportunità di vedere la tecnologia di Elon Musk in azione. E chissà quali altre sorprese ci riserverà il futuro. Non era la prima volta che i satelliti fossero ben visibili durante il passaggio sopra la provincia iblea