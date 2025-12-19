Home / Cultura

“Le Stagioni”: Salvatore Vaccarella chiude il 2025 della rassegna Amici della Musica a Scicli

19 Dic 2025 11:26

Un altro appuntamento per la rassegna concertistica promossa dall’Associazione Amici della Musica Peppino Cultrera, diretta da Francesco Mirabella, giunta alla XVII° edizione. Domani sera, alle 18.30 nella chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna, si esibirà con musiche al pianoforte Salvatore Vaccarella. Titolo del concerto: “Le Stagioni”. E’ l’ultimo concerto che il musicista tiene in questo 2025; sarà, quindi, l’ultima occasione – come lo stesso annuncia – per ascoltare il nuovo progetto dedicato alle stagioni.

