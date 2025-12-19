È attivo dal 15 dicembre il Centro di Pronta Accoglienza per le dipendenze patologiche, realizzato dall’ASP di Ragusa presso il padiglione 7 dell’ospedale “Busacca” di Scicli, in attuazione della Legge regionale n. 26 del 2024. La nuova struttura rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura e al recupero […]
“Le Stagioni”: Salvatore Vaccarella chiude il 2025 della rassegna Amici della Musica a Scicli
19 Dic 2025 11:26
Un altro appuntamento per la rassegna concertistica promossa dall’Associazione Amici della Musica Peppino Cultrera, diretta da Francesco Mirabella, giunta alla XVII° edizione. Domani sera, alle 18.30 nella chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna, si esibirà con musiche al pianoforte Salvatore Vaccarella. Titolo del concerto: “Le Stagioni”. E’ l’ultimo concerto che il musicista tiene in questo 2025; sarà, quindi, l’ultima occasione – come lo stesso annuncia – per ascoltare il nuovo progetto dedicato alle stagioni.
