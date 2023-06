Le ispezioni al comune di Vittoria: il comune fa ricorso al Tar. La relazione parla di “coacervo di atti illegittimi”

Il comune di Vittoria ha proposto ricorso al Tar contro la seconda ispezione disposta dalla Regione siciliana nel marzo scorso e che è in corso in queste settimane.

L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello ha dato incarico all’avvocato Giovanni Parisi, di Giarre, di rappresentare l’ente di Palazzo Iacono davanti al Tribunale amministrativo regionale e di sostenere che non sarebbe corretta la procedura e i contenuti dell’ispezione disposta dall’assessorato regionale Enti Locali e affidata agli ispettori Antonio Sajeva e Francesco Riela. Riela, a sua volta, era l’incaricato della prima ispezione disposta dalla regione, conclusa a marzo e confermata, nelle sue risultanze, nel maggio scorso.



L’ispezione in corso dovrebbe concludersi a giugno, ma su alcuni dei temi assegnati i due ispettori contano di proseguire il lavoro anche nei mesi successivi.



Nel frattempo, stando alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano “La Sicilia”, i due funzionari regionali sarebbero già giunti ad alcune conclusioni importanti, parlando di “coacervo di atti illegittimi finalizzati a perseguire interessi in conflitto con i crismi di una sana gestione della cosa pubblica”.

Gli accertamenti sarebbero stati condotti in questi mesi sulla situazione della doppia avvocatura: la creazione di un ufficio Consulenza legale, a tutt’oggi rimasto sulla carta e non operativo, nonché sullo spostamento a tale ufficio della dirigente Angela Bruno, sostituita, nell’ufficio Avvocatura, da Giacomo cascio, un funzionario assunto ex articolo 110 quale dirigente del settore Sviluppo Economico e poi spostato all’Avvocatura. Per Cascio, inoltre, ci sarebbero delle pendenze poiché, pur se in passato iscritto all’Ordine degli avvocati di Catania, si troverebbe oggi a non essere più iscritto e quindi nell’impossibilità di ricoprire tale incarico. Inoltre, era stato assunto per un altro incarico e poi spostato ad un settore che invece aveva già una dirigente.



Il comune, prima ancora che le risultanze, che non sono ancora note, ha proposto appello contro questa nuova ispezione e ha dato incarico a rappresentare l’ente davanti al tar all’avvocato Giacomo Parisi.

La nomina di Parisi ha suscitato una serie di commenti: In molti si chiedono il perché di tale scelta poiché poco conosciuto e i ricorsi al Tar sono solitamente affidati all’Avvocatura, dove però la dirigente di ruolo è stata spostata ad altro incarico. Qualcuno si è spinto a proporre sui social la foto della sede dello studio legale di Parisi a Giarre. Per Parisi è stata prevista una spesa iniziale di 7000 euro.