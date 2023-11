Le connessione tra salute e rischio ambientale: iniziativa di Ail Ragusa

Le connessione tra salute e rischio ambientale, con un focus sulle patologie onco-ematologiche, al centro del momento di formazione e informazione organizzato da Ail Ragusa e rivolto a tutta la comunità, oltre che a medici, psicologi, biologi e professionisti del settore sanitario. L’appuntamento è per il 18 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti a Ragusa.

Oggi sappiamo come l’ambiente in cui si vive svolge un ruolo fondamentale ed importante per il benessere di ciascun individuo e soprattutto per la salute dell’individuo. La scienza e la ricerca ci stanno permettendo di contrastare le malattie oncologiche ma dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che serve un ‘salto culturale’ in cui cura dell’ambiente e benessere siano un rapporto unico. Grazie alla presenza di importanti relatori, l’AIL Ragusa promuove questo convegno auspicando che sia il punto di partenza e di riflessione sul rapporto imprescindibile fra Salute ed Ambiente. Durante la giornata di studi verranno evidenziati, inoltre, i dati di incidenza delle patologie oncoematologiche in provincia di Ragusa, ha spiegato la presidente di Ail Ragusa, Carmela Nicita, ringraziando tutti coloro che hanno concesso il patrocinio all’evento, a dimostrazione di quanto questo tema sia attuale.

Ad aprire il corso saranno il presidente nazionale Ail, Giuseppe Toro, e l’assessore alla Salute del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono. Autorevoli i relatori che interverranno, a partire da Aurelio Angelini, professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio dell’Università Kore di Enna, con l’intervento dal titolo “Ambiente, salute e benessere”. Seguirà Walter Pollina, dirigente del servizio “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa” presso l’assessorato regionale della Salute, che parlerà di “Sorveglianza della salute in Sicilia e la rete dei registri tumori”. Giuseppe Cascone, referente dell’UOSD Registro Tumori dell’Asp di Ragusa, interverrà sul “Trend di incidenza dei tumori emolinfopoietici in provincia di Ragusa, dal 2014 al 2019”, mentre il vice direttore dell’ufficio diocesano per là cultura e della Cattedra di dialogo tra le culture, Giuseppe Di Mauro, approfondirà “I nodi irrisolti della questione ecologica e l’esigenza di un’adeguata antropologia per la salute della casa comune”.

L’evento si concluderà con il confronto, moderato da Gianni Papa, tra il presidente dell’ordine dei medici di Ragusa Carlo Vitali, il responsabile del dipartimento di Ematologia del Giovanni Paolo II di Ragusa Sergio Cabibbo e il medico ematologo presso il Giovanni Paolo II di Ragusa, Agostino Antolino. Il corso rilascerà crediti ECM per medici, psicologi, biologi e professionisti del settore sanitario. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ail Ragusa chiamando allo 0932.1838744 o inviando una mail a ailragusa@gmail.com