Le caretta-caretta scelgono ancora il litorale sciclitano: diciassette i nidi

Nel silenzio della notte mamma tartaruga lascia il mare per toccare la spiaggia di Costa di Carro alle porte di Sampieri e, qui, deporre le uova. E’ accaduto ieri notte e quello rinvenuto è il secondo nido che la civettuola spiaggetta, nota per essere ancora allo stato selvaggio e lontana dalle frenetiche estati iblee, ospita per questa stagione 2025. Le tartarughe hanno “toccato” le calde sabbie delle spiagge sciclitane più volte. L’ultima scoperta stamattina, fatta dal volontario Gianni Arrabito nelle prime ore di una giornata all’insegna del sole e del nuvolo. Sono stati i volontari del WWF a tracciare il cammino fino al posto della nidificazione nella piccola duna di Costa di Carro.

L’area è stata recintata e transennata per garantire la massima sicurezza fino alla schiusa. C’è tanto entusiasmo ma anche tanta emozione fra i volontari che, in questa estate, si stanno spendendo h24 per garantire sicurezza ai nidi. A commentare il ritrovamento l’operatrice del WWF Salva Caravello: “anche quest’anno le tartarughe hanno scelto le nostre spiagge e con immenso piacere, noi volontari del WWF saremo qui ad attendere la bellissima e miracolosa schiusa. Grazie ai nostri volontari Valeria e Gianni Arrabito, Tiziana Toni e Terziano Fiorucci per aver permesso alla nostra amica tartaruga di deporre in tranquillità. Complessivamente ad oggi sul litorale di Scicli si contano più di diciassette nidi nidi di Caretta-Caretta di cui tre da confermare. Una bella notizia che ci riempie di orgoglio e ci spinge a rafforzare il nostro impegno nella tutela di queste meravigliose creature marine”.

