“Le associazioni saranno protagoniste”: il nuovo percorso dell’assessore Arturo Barbante a Vittoria

Un incontro con le associazioni presenti in città. Sarà il dialogo con le realtà culturali presenti nella città a segnare il percorso del nuovo assessore alla Cultura di Vittoria, Arturo Barbante.

Da decenni protagonista della vita culturale e artistica della città, Arturo Barbante, già docente di Storia dell’arte nelle scuole vittoriesi, corona con la nomina assessoriale il suo impegno civile e culturale. Dopo aver svolto per anni il ruolo di consulente o di promotore di numerose iniziative artistiche di rilievo, con varie amministrazioni, ora si trova dall’altra parte della scrivania, con il compito di coordinare e di sostenere le iniziative degli altri.

Questa mattina si è recato per la prima volta negli uffici Cultura del comune, insieme al sindaco Francesco Aiello e ha partecipato alla prima riunione di giunta-. Sarà assessore per un tempo breve. Il mandato di Aiello dovrebbe scadere nell’autunno 2026, ma è stato prorogato alla primavera 2027.

“Incontrerò subito le associazioni presenti a Vittoria – spiega – nella nostra città sono veramente tanti coloro che si occupano di cultura e che promuovono numerose iniziative culturali e sociali. Incontrerò chi si occupa di arte, musica, di teatro, di cultura in genere. Insieme a loro tracceremo il programma dei prossimi mesi. Il primo appuntamento a cui dedicheremo la nostra attenzione sarà la Giornata della memoria, il 27 gennaio. Sarà un appuntamento che vogliamo carico di contenuti. Poi seguiremo la stagione teatrale. La direttrice artistica della stagione è Tiziana Bellassai: sarà un compito importante in una città che l’ha visto spesso protagonista, anche in occasione del Dramma Sacro cui ha preso parte più volte”.

