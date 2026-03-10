Lavori sui viadotti tra Modica e Ragusa: senso unico alternato tra il “Costanzo” e il “Guerrieri”. Ecco da quando

Settimana di passione per il traffico tra Modica e Ragusa. L’ANAS ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno il manto stradale dei due principali viadotti della zona: l’Irminio (Ponte Costanzo) e il Guerrieri.

Ad annunciare il cronoprogramma, per consentire ai cittadini di pianificare i propri spostamenti, è stata il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha coordinato con il Comando di Polizia Locale le misure di supporto alla viabilità.

Il calendario dei cantieri ANAS

L’intervento di scarificazione e rifacimento del bitume seguirà due fasi distinte per limitare l’impatto sul traffico pendolare tra Modica e Ragusa:

Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo (Ponte Costanzo): I lavori sul viadotto Irminio si svolgeranno dalle ore 7:00 alle 18:00. In questo tratto, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato tramite l’impiego di movieri. Lunedì 16 Marzo (Ponte Guerrieri): Il cantiere si sposterà sul viadotto modicano con le stesse modalità orarie (7:00-18:00) e l’istituzione del senso unico alternato.

Il ruolo del Comune: supporto e vigilanza

Nonostante la competenza sui ponti sia statale, l’amministrazione comunale di Modica ha deciso di intervenire attivamente per scongiurare paralisi del traffico urbano, specialmente in vista dei lavori di lunedì sul Ponte Guerrieri.

“Dopo un colloquio con il Comandante Pierluigi Cannizzaro, abbiamo deciso che per i lavori di lunedì sarà garantito il supporto della Polizia Locale“, ha spiegato il Sindaco Monisteri. “L’obiettivo è affiancare i movieri di ANAS per disciplinare il transito e ridurre al minimo le lunghe file di mezzi che inevitabilmente si verranno a creare”.

Nota per i conducenti: Si prevedono rallentamenti significativi nelle ore di punta. L’invito delle autorità è quello di utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi o di muoversi con ampio anticipo rispetto agli orari abituali.

