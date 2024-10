Lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di c.da Lusia a Ragusa: firmato il contratto da 10 milioni di euro

E’ stato firmato ieri, presso la Sala Giunta del Comune di Ragusa, il contratto per i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Lusia, che servirà l’agglomerato industriale e urbano del comune di Ragusa. Alla firma erano presenti il sindaco Giuseppe Cassì, il Commissario alla depurazione Prof. Fabio Fatuzzo, e altri rappresentanti tecnici tra cui il RUP ing. Valentina Parco, ing. Renato Savarese e gli amministratori delle aziende incaricate, Alak srl e C.G. Costruzioni.

Il contratto

Il contratto, dal valore di oltre 10 milioni di euro, riguarda la riqualificazione dell’impianto di depurazione esistente e la realizzazione di nuove sezioni di trattamento. Questo intervento mira a garantire una capacità di depurazione per circa 79.000 abitanti equivalenti (AE), permettendo una gestione adeguata dei reflui e il superamento della procedura di infrazione comunitaria in corso.

Il progetto

Il progetto prevede che l’acqua trattata possa essere riutilizzata per scopi agricoli e industriali, riducendo lo spreco e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Questo rappresenta un passo importante, come sottolineato dal sindaco Cassì, soprattutto in un momento critico legato ai cambiamenti climatici e alla scarsità di risorse idriche.

Il Commissario Fatuzzo ha aggiunto che, pur non essendo ancora possibile produrre acqua potabile attraverso questo processo di depurazione, l’acqua depurata potrà essere destinata a usi che non richiedono qualità potabile, favorendo così un migliore utilizzo delle risorse idriche disponibili.

