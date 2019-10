Lavori in corso al Cimitero Comunale di Pozzallo - Ragusa Oggi

Lavori in corso al Cimitero Comunale di Pozzallo

Lavori in corso all’interno del cimitero comunale, per donargli maggior decoro in vista della Commemorazione dei defunti. I lavori , nello specifico, riguardano la pulitura dei viali, e dei suoli, con spazzamenti e svuotamenti dei cestini. I cittadini, naturalmente, sono invitati ad adottare comportamenti improntati al massimo senso civico al fine di mantenere il dignitoso decoro del luogo di culto. Inoltre ,per garantire la pubblica incolumità, le imprese edili, operanti all’interno dell’area cimiteriale, interromperanno alcuni giorni prima della ricorrenza, ogni attività, e metteranno in sicurezza i diversi cantieri. Anche quest’anno nei giorni 1 e 2 novembre , sarà attivo il servizio di due bus navetta, da e per il cimitero, completamente gratuito. Questo il percorso: Largo dei Vespri Siciliani ( capolinea), Lungomare Raganzino ( monumento S. Giovanni Battista ), corso V. Veneto, Piazza delle Rimembranze, via dell’ Arno, v.le Papa Giovanni XXIII, Cimitero e ritorno. Come per gli anni passati, l’iniziativa intende dare l’opportunità ai cittadini di evitare l’uso del mezzo privato per recarsi a commemorare i propri cari, evitando così l’assillo del parcheggio, e di conseguenza , ciò, comporterà un decongestionamento del traffico nella zona.

Contributo editoriale: Giovanna Cannizzaro