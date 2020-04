L'attore ragusano Giovanni Arezzo è protagonista di “Hungry Birds”, short film premiato a Los Angeles. VIDEO - Ragusa Oggi

L’attore ragusano Giovanni Arezzo è protagonista di “Hungry Birds”, short film premiato a Los Angeles. VIDEO

E’ online da oggi, su YouTube, “Hungry Birds”, short film scritto e diretto dal film maker Raffaele Romano, già vincitore del premio BEST INDIE SHORT al LOS ANGELES FILM AWARDS.

Protagonista l’eclettico e promettente attore e regista ragusano, Giovanni Arezzo, accanto al celebre Dominic Chianese ( indimenticabile Zio Junior de “I Sopranos” e Johnny Ola de “Il Padrino” pt.2) .

“Hungry birds”, girato e ambientato interamente a Londra , offre una potente riflessione sulle dinamiche economico-sociali della nostra società accostandole al comportamento dei piccioni, attraverso uno stile innovativo e riconoscibile.

Giovanni Arezzo, nell’intenso ruolo di un clochard, rivela il suo eclettismo e la capacità di fondersi nelle storie e nelle scritture, come ha più volte dimostrato in teatro, dove ha spesso dato voce a vicende e personaggi complessi e dalla forte personalità. Tra questi, Chet Baker, il più celebre trombettista bianco della storia della musica mondiale, del quale tratteggia un ritratto sincero, sentito ed empatico, dell’uomo e dell’artista, del suo genio e della sua sregolatezza, in CHET!, monologo di cui è anche coregista con Laura Tornambene. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2018, gira l’Italia da un anno, e sarebbe andato in scena in questi giorni al Teatro Due di Roma.

Arezzo, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 2006, menzione speciale nel 2007 al Premio Hystrio alla Vocazione “per la padronanza dei mezzi espressivi e la curiosità intellettuale”, si divide tra teatro, televisione e musica.

In teatro è stato diretto da registi come Silvio Peroni (“The Aliens”, “Il giorno delmio compleanno”), Francesca Ferro (“Sogno di una notte a Bicocca”, “Romeo Q Giulietta”),Guglielmo Ferro (“I Malavoglia”, “Concetto al Buio”, “Lupo”), Nicola Alberto Orofino (“MeinKampf”, “Enrico IV”), Laura Tornambene (“Syrano”, “L’Ultimo Nessuno”), Franco Giorgio (“Variazioni Enigmatiche”).

Da regista, ha messo in scena nel 2017 “Natura morta in un fosso” di Fausto Paravidino, prodotto dal Centro Teatro Studi di Ragusa, e nel 2019 il monologo “Girasoli”, prodotto dal Teatro Mobile di Catania.

Ha lavorato anche per la TV in “RIS”, “Il commissario Montalbano”, “Apnea”, “Donne”. È , inoltre, rapper e slammer, con lo pseudonimo di Soulcè, vincitore per la Sicilia dello slam ufficiale LIPS del 2019.