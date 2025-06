Latitante per mesi, arrestato a Modica: era ricercato per spaccio e furto

Era riuscito a sottrarsi per mesi all’esecuzione di due ordini di carcerazione, ma la fuga è finita: gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 29 anni, ricercato per spaccio di stupefacenti e furto.

L’uomo è stato intercettato nel corso di un’attività investigativa mirata. Dopo essere stato fermato, è stato accompagnato in Commissariato per l’identificazione: era destinatario di due provvedimenti di carcerazione emessi dalle Procure di Palermo e Ragusa, per una pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata