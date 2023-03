L’Asd Ragusa Calcio si prepara ad affrontare la sfida contro la Santacataldese

L’Asd Ragusa calcio 1949 scende in campo domani per affrontare la Santacataldese e cercare di proseguire il proprio cammino verso la salvezza. La partita, in programma allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, prenderà il via alle 15. Per l’occasione, la società azzurra ha lanciato la campagna #Difendiamola (biglietto unico 5 euro) al fine di invogliare quanti più sportivi possibile a essere presenti allo stadio e a dare manforte alla prima squadra calcistica della città. Il commento dell’allenatore delle aquile, Alessandro Settineri.

“Affrontiamo – sottolinea il mister – una formazione in grande salute che ha, nel corso della stagione, variato il proprio obiettivo. Da più parti sento dire che quest’ultimo si è innalzato e che mirano probabilmente a fare i play off. Ci può stare visto che hanno nomi importanti, giocatori di categoria e, per di più, una società che ha acquisito quell’esperienza e quella conoscenza della categoria per cui oggi parliamo di una compagine ben attrezzata per figurare in questo campionato. Diciamolo pure: la Sancataldese sta vivendo un momento di splendore.

Da parte nostra, non siamo da meno perché comunque i ragazzi stanno rispondendo bene, anche da un punto di vista delle prestazioni, alle sollecitazioni e con un pizzico di fortuna in più nelle ultime due partite probabilmente oggi staremmo parlando di un’altra classifica. La nostra squadra ha, comunque, mostrato grande determinazione e notevole personalità oltre a una buona idea di gioco ben radicata e domani proveremo a cercare di ottenere il massimo in termini di punteggio. Proveremo noi, come chiedo sempre, a fare la partita”. Domani, per mister Settineri, sarà una gara ricca di emozioni perché alla guida della Sancataldese ha conquistato un risultato storico, con la promozione in D, una stagione, tra l’altro, contrassegnata da vari record. “Il legame e il rapporto mantenuto con questa piazza – aggiunge – è bello e significativo perché insieme alla società, ai tifosi, alla gente comune siamo riusciti a realizzare qualche cosa di veramente straordinario.

Per cui, rivedere i tifosi della Sancataldese per me sarà un grandissimo piacere, un onore. Nutro grandissimo rispetto nei loro confronti. Dopo questi istanti iniziali, però, mi butterò a capofitto nella partita che, con la maglia azzurra, dobbiamo cercare di vincere, consapevole anche del fatto che la gente, gli sportivi, i tifosi del Ragusa domani ci daranno una grande mano. Spero siano sempre più numerosi al nostro fianco per raggiungere l’obiettivo tanto agognato”.