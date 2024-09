“Lasciamo il segno”, il progetto di scrittura promosso dal Rotary Pozzallo Ispica

E’ un laboratorio teorico-esperienziale finalizzato a fornire informazioni specifiche sul gesto grafico. E’ stato presentato, nei girni scorsi, nella sede dell’istituto comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Ispica che partecipa all’iniziativa promossa dal Rotary Club Pozzallo Ispica. Oltre al “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica, altri gli istituti che hanno aderito: sono il Rogasi di Pozzallo, il S. Marta-Ciaceri di Modica, il Francesco Crispi di Ragusa, il Salvatore Quasimodo di Ragusa, il Giovanni Verga di Comiso ed il Traina di Vittoria. Ampia anche l’adesione dei rotariani. Oltre alla sovvenzione distrettuale della Rotary foundation c’è anche quella dei Rotary club di Modica, Comiso, Ragusa, Ragusa Hybla Heraea e Vittoria oltre al Rotaract Pozzallo Ispica.

L’accoglienza della scuola ispicese.

“Ci sentiamo onorati – ha detto la dirigente scolastica Arianna Spatola – di potere avere nella nostra sede i soci Rotary. Siamo onorati di essere la scuola polo di questo progetto poiché crediamo nell’importanza della prevenzione alla disgrafia. Le nostre docenti credono nella valenza di questa interessante iniziativa”. Il governatore Giuseppe Pitari del distretto Rotary 2110 Sicilia Malta ha dichiarato: “Sono particolarmente contento di essere qui. Questo è il primo dei progetti distrettuali che finanzieremo con la Rotary foundation, fondazione attraverso la quale possono essere attuate proposte e progetti nel mondo. Questa progettualità porta un’azione importantissima, nell’andare a formare i formatori, creando i presupposti per un miglioramento futuro. Desidero ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per la riuscita di questo progetto”. La presidente del Rotary club Pozzallo Ispica, Melinda Garofalo: “ho incontrato Francesca Mattei, la consulente di questo corso, alla luce di una esperienza personale. Ne ho apprezzato le doti e le qualità professionali. E oggi, finalmente, grazie alla magia del Rotary, – ha detto – il nostro sogno si sta realizzando. I miei amici e colleghi presidenti dei Rotary club hanno creduto nel progetto, ma ringrazio soprattutto la Rotary foundation per l’importante sovvenzione distrettuale”.

La consulente Francesca Mattei e la preparazione dei formatori.

“Puntiamo a sensibilizzare e a formare i formatori che si confrontano con la scrittura dei bambini. La finalità è quella di proporre una didattica del gesto grafico che possa fornire strumenti concreti agli insegnanti per prevenire la disgrafia. Quando insegniamo a scrivere ai nostri bambini dobbiamo tenere conto innanzitutto della postura e dell’impugnatura. Una cosa che spesso dimentichiamo quando insegniamo è quella di provare piacere della propria scrittura. Il modo in cui si scrive è un modo con cui confrontarsi con gli altri compagni. Questo progetto vuole aiutare i bambini a trovare il piacere di scrivere e lasciare una traccia di sé, attraverso la propria individualità”.

L’articolazione del progetto.

Ci sarà un primo momento rivolto agli insegnanti di infanzia e primaria, tre incontri della durata di 3 ore. Si costruirà un progetto didattico da portare in classe con cui si realizzerà un laboratorio. E poi due incontri pratici di 2 ore, con un laboratorio rivolto ai bambini. “E’ un progetto fantastico – ha commentato il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini presente all’incontro di avvio dell’iniziativa – che garantirà una utilità sociale, formativa all’interno delle scuole. Credo sia la prima volta che questo accada, ovvero immaginare una formazione per i formatori, di grande importanza per il prosieguo del percorso dei ragazzi. La formazione non è incontro delle facilità, ma incontro delle difficoltà. I formatori hanno bisogno di questi elementi specifici per potere intervenire a favore di queste disfunzioni”.

