L’artista Rosetta Raia premiata a Messina: secondo posto nel concorso dell’Accademia Euromediterranea
12 Gen 2026 08:59
L’artista comisana Rosetta Raia è stata premiata il 5 gennaio scorso a Messina nell’ambito del concorso “Il Natale e/o ricordi d’inverno”, organizzato dall’Accademia Euromediterranea di Messina.
La pittrice comisana ha partecipato con la tela “Sacra Famiglia a Comiso”, un olio su tela di 100×60 che si è classificato al secondo posto assoluto.
La cerimonia di premiazione si è svolta nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina. A premiare gli artisti sono stati la presidente dell’Accademia, Maria Teresa Prestigiacomo e il segretario Gennaro Galdi. Tra i premiati anche un’altra artista di Comiso, Stella Meli.
“Questo premio mi onora – ha detto Rosetta Raia -mi riempie il cuore di gioia e mi gratifica per l’impegno delle tantissime ore di lavoro impiegate per realizzarlo”.
