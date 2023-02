Cinque daspo sono stati emessi dal Questore di Ragusa per altrettanti ultras gelesi per possesso e lancio di artifizi pirotecnici. I cinque, tra l’altro, sono già stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla polizia di stato.

La partita a cui si fa riferimento è quella che si è disputata fra la F.C. Vittoria e il Gela che si è disputata il 6 novembre: gli ultras hanno acceso e lanciato petardi di grosse dimensioni.

DASPO, I CINQUE ULTRAS HANNO CREATO PROBLEMI ALL’ORDINE E ALLA SICUREZZA

In occasione dell’incontro calcistico tra le due squadre, durante le fasi di ingresso nel settore ospiti di oltre 150 ultras della squadra gelese e per tutta la durata della partita si è assistito all’accensione e al lancio di numerosi petardi di grosse dimensioni che hanno creato criticità e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I cinque ultras, di età compresa tra diciotto e venticinque anni individuati, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso e lancio di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Il daspo emesso da Questore prevede il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive per la durata di anni uno.