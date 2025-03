Lagonegro domina Gara 1: la Volley Modica costretta a inseguire in Gara 2

La Rinascita Lagonegro si aggiudica con autorevolezza Gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A3, superando in tre set l’Avimecc Modica in 1 ora e 28 minuti di gioco. Il sestetto guidato da Waldo Kantor ha sfruttato al meglio il fattore campo e l’ottima condizione fisica, mettendo in difficoltà i biancoazzurri che, dopo un buon avvio, non sono riusciti a mantenere il ritmo degli avversari.

Un match a senso unico

L’Avimecc Modica parte con il piede giusto, portandosi subito avanti (0-3), ma Lagonegro risponde prontamente, ristabilendo la parità (3-3) e prendendo gradualmente il controllo del gioco (8-6). La squadra di casa non abbassa mai la guardia e, con un vantaggio sempre più netto (16-10), chiude il primo set sul 25-17 in 25 minuti, approfittando dell’errore in battuta del capitano Chillemi.

Nel secondo parziale Modica accusa il colpo e non riesce a reagire come dovrebbe. Lagonegro, spinta dal calore del pubblico e con Cantagalli e Armenante in grande spolvero, tenta subito la fuga (8-7). Nonostante gli sforzi di Padura Diaz e Buzzi per mantenere in partita la squadra ospite, il divario si allarga (16-12). Il break decisivo (5-2) permette ai padroni di casa di chiudere il set 25-20 dopo 29 minuti di gioco, mettendo in discesa la partita.

Sul 2-0 Lagonegro gioca con maggiore sicurezza, mentre ai modicani manca la reazione necessaria per rientrare in partita. Anche nella terza frazione, la squadra di Distefano si trova subito costretta a inseguire (8-5). Nonostante un timido tentativo di rimonta (21-17), Lagonegro mantiene il controllo e chiude la sfida sul 25-21 in 34 minuti, conquistando un netto 3-0.

Modica si gioca tutto in Gara 2

Per l’Avimecc Modica nulla è ancora perduto. La squadra di Distefano, che in passato ha dimostrato di saper reagire nei momenti più difficili, avrà l’occasione di rifarsi domenica prossima al “PalaRizza” in Gara 2. Non ci saranno più margini di errore: servirà una squadra più motivata e determinata per tentare di allungare la serie e portarla a Gara 3.

