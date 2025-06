Ladri maldestri in una chiesa di Vittoria. Rubano teche ed ampolline

Ladri maldestri in una chiesa di Vittoria. I malviventi nella notte tra sabato e domenica, si sono introdotti nella chiesa dello Spirito Santo, edificio sacro del quartiere Forcone, rione popolare di Vittoria.

I malviventi hanno forzato una finestra a vasistas della nuova chiesa, un prefabbricato inaugurato nel gennaio 2019 che ha sostituito la vecchia chiesa, ormai troppo piccola per il quartiere.

Si sono introdotti all’interno e si sono diretti verso il piccolo locale adibito a sacrestia. Quindi hanno rubato due teche per le ostie e un’ampollina per gli oli sacri. Si tratta di oggetti del valore di poche decine di euro, per di più senza un mercato.

