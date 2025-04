L’acqua santa contaminata dall’Etiopia ha portato il colera multiresistente in Europa

Secondo un team internazionale di ricercatori, almeno sette persone in Germania e Gran Bretagna hanno contratto il colera multiresistente ai farmaci dopo aver bevuto acqua santa proveniente dall’Etiopia. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista di sanità pubblica Eurosurveillance (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.14.2500234), tre pazienti si erano recati in Etiopia, mentre gli altri quattro sono stati contagiati dall’acqua potabile importata nei loro Paesi. In alcuni casi l’acqua proveniva dalla sorgente sacra di Bermel Giorgi (scritto anche ‘Georgis’), nel distretto di Quara, nella provincia di Koutara, luogo di pellegrinaggio che attrae fedeli da tutto il mondo compreso l’Italia.

I visitatori si immergono nella sorgente o ne bevono l’acqua sperando di trarne benefici fisici o spirituali. Alcuni stanno riportando le bottiglie nei loro paesi. I casi insoliti in Europa sono collegati all’epidemia di colera in corso in Etiopia dal 2022. Entro il 9 febbraio, ultima data per cui sono disponibili i dati, erano stati registrati oltre 58.000 casi e 726 decessi. Il 25 febbraio, i medici tedeschi segnalarono casi di colera in tre uomini di origine etiope, due dei quali avevano portato acqua santa da Berbel Giorgis. Si ritiene che la terza persona sia rimasta offesa quando le è stata gettata dell’acqua santa sul viso. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale per una grave gastroenterite, uno in terapia intensiva, ma tutti sono guariti dopo aver ricevuto antibiotici.

In Gran Bretagna è stato diagnosticato il colera a quattro persone, due delle quali si erano recentemente recate in Etiopia e avevano portato acqua santa alle altre due. Tre sono stati ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva, mentre il quarto è guarito senza cure. Le analisi genetiche del batterio nei campioni di feci hanno dimostrato che si tratta di un ceppo del batterio del colera, Vibrio cholerae, resistente a molti antibiotici. Questo particolare ceppo, O1, è stato collegato a epidemie non solo in Etiopia, ma anche in altri paesi africani. In Etiopia, bere acqua santa è considerato un fattore di rischio per le epidemie di colera e le autorità hanno tentato senza successo di combattere questa pratica.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , raccomanda ai nostri connazionali che visitano il pozzo sacro luogo di pellegrinaggio che attrae visitatori da tutto il mondo, dove vengono intrapresi rituali come la purificazione con l’acqua santa ‘tsebel’ la massima allerta. L’acqua santa viene consumata o utilizzata per il bagno per la guarigione fisica o spirituale. Sebbene non sia venduta commercialmente, può essere portata a casa dai pellegrini. Quasi tutti i casi in Europa sono associati ai viaggi, ma sono stati segnalati casi autoctoni dovuti al consumo di alimenti e acqua spesso importati privatamente da aree colpite dal colera. Prima dell’attuale focolaio, gli ultimi casi di questo tipo verificatisi nell’UE sono stati: nel 2022 dopo il consumo di alimenti importati dal Camerun e nel 2001, un paziente è stato infettato in Germania a seguito del consumo di pesce importato privatamente dalla Nigeria. Il colera può essere fatale se non trattato.

