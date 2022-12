L’Abiomed Bike & Co. Ragusa ha chiuso il trofeo Mediterraneo cross con ottimi risultati

L’Abiomed Bike & Co. Ragusa non tradisce le attese. E, durante la quarta e ultima prova del trofeo di Mediterraneo cross, disputatosi domenica scorsa in Calabria, a Belvedere Marittimo, forte di un ottimo stato di forma, è riuscita a conquistare risultati degni della massima considerazione. E’ il caso del primo posto di Federica Occhipinti nella categoria U23 donne che significa anche secondo posto nella classifica generale Donne open. Insomma, per lei un momento straordinario.

E, ancora, da registrare il quinto posto di Giovanni Di Stefano che, nella categoria Juniores, ha arpionato il dodicesimo posto nella generale con una gara in meno. Domenica ha dato vita a una delle performance migliori della stagione, Poi, il terzo posto nella classifica generale di Anastasia Micieli, arrivata quarta tra le Juniores donne dopo una caduta e un problema meccanico.

Quindi, il 16esimo posto di Flavio Schembari, sedicesimo posto per lui in gara tra gli Allievi, caratterizzata da una foratura, e 12esimo nella classifica generale. Infine, Alessia Micieli che, dimostrando di essere in forma, è arrivata seconda in gara, Allieve donne, potendo vantare il secondo posto nella classifica generale. Il presidente Giuseppe Nascondiglio: “Ottimi risultati, meglio di così non potevamo sperare. Adesso guardiamo avanti alle prossime iniziative agonistiche”.