La Wacky Races infiamma il Sacro Cuore: trionfa la “Papamobile” a Ragusa

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A Ragusa il quartiere Sacro Cuore si è trasformato in un’esplosione di colori e fantasia grazie alla quarta edizione della Wacky Races, l’evento che ogni anno richiama famiglie, giovani e curiosi lungo il viale dei Platani per una giornata all’insegna del divertimento condiviso.

L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore, ha confermato ancora una volta la sua capacità di unire la comunità attorno a un format originale e coinvolgente: una gara tra vetture senza motore, costruite artigianalmente e trasformate in vere e proprie opere di ingegno e creatività popolare.

Nove vetture in gara e un pubblico entusiasta

Sono state nove le auto “pazze” protagoniste della manifestazione, tutte realizzate a mano e decorate con soluzioni sceniche e grafiche fuori dagli schemi. Tra spirito goliardico, ironia e tanta fantasia, i partecipanti hanno sfilato e gareggiato tra gli applausi di un pubblico numeroso e partecipe, trasformando il quartiere in un palcoscenico a cielo aperto.

L’atmosfera festosa ha reso l’evento molto più di una semplice competizione: un momento di aggregazione, socialità e identità collettiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

La vittoria della “Papamobile” e il momento simbolico del parroco

A conquistare il primo posto è stata la sorprendente “Papamobile”, vettura proveniente da Ragusa che ha catalizzato l’attenzione del pubblico grazie a un episodio diventato subito iconico: a bordo è salito il parroco, padre Marco Diara, regalando un giro tra le risate e l’entusiasmo generale.

Un gesto simbolico che ha sintetizzato lo spirito della manifestazione, fatto di leggerezza, partecipazione e vicinanza tra comunità e parrocchia.

Secondo posto per il “Maggiolone tutto matto” da Vittoria

Sul secondo gradino del podio si è classificato il “Maggiolone tutto matto”, arrivato da Vittoria. La vettura ha conquistato pubblico e giuria con un allestimento irriverente e un equipaggio carico di energia, regalando momenti di comicità e coinvolgimento lungo tutto il percorso di gara.

Festa popolare e sapori tradizionali

A completare la giornata, la presenza dei tradizionali panini con salsiccia, andati letteralmente a ruba tra i partecipanti e gli spettatori, confermando il carattere genuino e popolare dell’evento.

La Wacky Races si conferma così non solo una gara, ma un appuntamento identitario per il quartiere Sacro Cuore, capace di fondere creatività, tradizione e spirito comunitario in un’unica grande festa.

Le parole del parroco

«La Wacky Races è un momento che unisce – ha dichiarato padre Marco Diara – e vedere così tante famiglie, giovani e bambini divertirsi insieme è il segno più bello della vitalità del nostro quartiere».

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