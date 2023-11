La Volley Modica vince contro la Leo Shoes Casarano

L’Avimecc Volley Modica ha ottenuto il quarto successo consecutivo al “PalaRizza”, vincendo in rimonta contro la Leo Shoes Casarano, nonostante quest’ultima si fosse trovata in vantaggio di due set. La partita ha visto un inizio complicato per il sestetto di Enzo Di Stefano, che ha concesso troppo spazio agli avversari, permettendo loro di portarsi in vantaggio con merito. Tuttavia, a partire dal terzo set, la squadra di Modica ha mostrato un cambio di atteggiamento e ha ribaltato la situazione, guadagnandosi la vittoria grazie anche al supporto del pubblico presente.

Il match è iniziato in salita per il team di Modica, che ha dovuto inseguire il sestetto di Casarano, guidato da Lugli come punto di riferimento offensivo. La squadra di casa ha faticato a contenere l’avversario, subendo un divario nel punteggio che si è ampliato durante il primo e il secondo set, costringendo Modica a subire il gioco degli avversari.

Tuttavia, a partire dal terzo set, il sestetto della Contea ha iniziato a giocare secondo le proprie caratteristiche. Con un cambio di mentalità e grazie a un’ottima prestazione collettiva, Modica è riuscita a riacciuffare la partita, migliorando soprattutto nel fondamentale della battuta e nel gioco difensivo. Il contributo di Capelli è stato fondamentale nell’attacco, ma è stata la reazione collettiva di tutta la squadra a fare la differenza.

Nel quinto e decisivo set, Modica ha dominato, guadagnando un vantaggio significativo sin dall’inizio e costringendo Casarano alla resa. La partita si è conclusa con una vittoria decisa per Modica, che ha completato una rimonta impressionante.

Il coach Enzo Distefano ha commentato la vittoria, sottolineando la sofferenza della partita contro un Casarano competitivo. Ha lodato la crescita della squadra avversaria, ma ha elogiato altresì la reazione dei suoi giocatori, che hanno saputo resettare le difficoltà iniziali e crescere nei fondamentali e nella battuta dal terzo set in poi. Distefano ha evidenziato l’importanza della squadra nel complesso, ringraziando il suo staff e i giocatori per aver messo in campo anima e cuore per questa vittoria. Adesso la squadra si godrà il meritato riposo prima di pensare alla prossima trasferta contro Fano.