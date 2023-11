La Volley Modica vince anche in serie D, i giovani biancoazzurri battono in quattro set il Volley Avola

L’Avimecc Volley Modica ha ottenuto un altro weekend perfetto, continuando la striscia di successi anche nella serie D. La squadra, composta da giovani under 19 e under 17, sotto la guida di coach Ciccio Italia, sta svolgendo un campionato eccellente che l’ha portata temporaneamente in vetta alla classifica con un punteggio perfetto.

Nell’ultimo match, l’Avimecc Volley Modica ha sconfitto il Volley Avola al “Geodetico” di Via Fabrizio in quattro set (25/12, 25/15, 24/26, 25/9).

La partita è stata costantemente sotto il controllo della squadra modicana che ha vinto agevolmente i primi due set. Tuttavia, nella terza frazione di gioco, la squadra ha rallentato permettendo agli avolesi di tornare in partita e vincere il set ai vantaggi.

Il cambio di campo ha portato una sorta di richiamo da parte del coach Italia, che ha riacceso la concentrazione della squadra. L’Avimecc Volley Modica è tornata in campo con determinazione, conquistando agevolmente il quarto set e il match con un punteggio ampio. Questa vittoria ha permesso al tecnico di far ruotare tutti i giocatori a disposizione, offrendo opportunità anche a coloro che hanno avuto meno tempo in campo nelle prime giornate di gioco.