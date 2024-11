La Volley Modica si prepara per la sfida a Lagonegro

Oggi l’Avimecc Modica riprende gli allenamenti al “PalaRizza” in vista della delicata sfida casalinga contro la Rinascita Lagonegro per la sesta giornata del campionato di serie A3. Dopo la sconfitta in tre set subita a Lecce, la squadra biancoazzurra si trova a fare i conti con un inizio di stagione difficile, che ha acceso riflessioni all’interno della società.

Coach Enzo Distefano ha analizzato la trasferta a Lecce, evidenziando come la squadra avversaria, galvanizzata dall’arrivo del nuovo palleggiatore Fabroni, abbia saputo sfruttare con grande efficacia la fase break. Modica, pur mostrando segnali di miglioramento nella battuta e nel muro, non è riuscita a mantenere il vantaggio conquistato nella seconda frazione, con la difesa in difficoltà di fronte agli attacchi avversari. La situazione si è ulteriormente aggravata nel terzo set, che ha visto la squadra pugliese prevalere nettamente.

Alla luce di questa sconfitta, il coach ha dichiarato di aver incontrato la dirigenza per un’analisi approfondita del momento critico e per valutare potenziali soluzioni che potrebbero includere anche decisioni importanti. Oggi, la dirigenza dell’Avimecc Modica si riunirà con tutta la squadra per un confronto diretto, al fine di trovare insieme una via d’uscita alle difficoltà attuali e lavorare su spunti psicologici essenziali per riportare la squadra a una condizione competitiva e motivata.

